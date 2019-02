Des festins photoniques Ã  la dinette solaire, la cuisine solaire fait des adeptes, toutes gÃ©nÃ©rations confondues

La cuisine solaire vous connaissez ? Richard Loyen, délégué général d’Enerplan mais également président fondateur de l’association Les Festins Photoniques (LFP), a fait une démonstration fort probante lors du salon BePositive de Lyon. Avec son four solaire portatif et après un passage par les Halles Bocuse, il a concocté, avec cette cuisson 100% naturelle, quelques quenelles sauce nantua. Un régal pour les papilles en ce 13 février, il est vrai joliment ensoleillé !

On vous laisse imaginer au printemps et en plein été du côté de Marseille. Et justement, 2019 n’est autre que l’année de la Gastronomie en Provence avec Mpg2019 pour laquelle l’association Les Festins Photoniques prépare des contributions délicieuses et conviviales. Il sera d’ailleurs dévoilé bientôt le programme de la 2ème saison de Les Festins Photoniques sur la métropole marseillaise et ailleurs… De la terre à l’assiette en passant par le soleil, LFP allons parler aux ventres afin d’éveiller les esprits à la transition écologique.

Dans le même esprit d’un repas solaire improvisé en campagne ou sur la plage en famille, vient de sortir sur le marché la nouvelle dinette solaire DIY Sunlab, un nouveau jeu pédagogique culinaire et innovant par TOPLA ! Sous forme de défi culinaire – construire un four solaire et préparer des plats en famille- les petits gourmands inventent des recettes rapides et créatives : brochettes de fruits, fondue de chocolat (en 10min), tartines de légumes… La cuisson douce, sécurisée et naturelle atteint entre 40 et 80 degrés grâce au soleil.

Il suffit d’ouvrir le tiroir de cuisson, déposer le plat et refermer. Orienter ensuite face au soleil grâce au trait viseur avant de positionner le panneau miroir à l’aide des baguettes en bois pour renvoyer les rayons du soleil dans la fenêtre transparente et ça chauffe ! La dinette solaire SUNLAB, ludique, légère (350g) et écologique s’emporte partout pour créer et réchauffer un grand nombre de plats! En 2019, la cuisine sera solaire ou ne sera pas