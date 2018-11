TERRE ET LAC participe Ã  une auto consommation collective : l'une des premiÃ¨res en France !

Urban Solar Energy a fait appel aux services de TERRE ET LAC pour la conception, le dimensionnement et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque de 20 kWc, installés sur l’immeuble TERTIAL à Villeurbanne près de Lyon. Cette centrale se trouve sur les toits de bureaux tertiaires en coproprité et le montage de cette centrale est très novateur puisque l’énergie produite est mutualisée et consommée en totalité sur place. Elle est répartie selon les besoins de chacun à des moments bien précis et réduit ainsi la facture énergétique de tous les copropriétaires. Une prouesse et une première dans une zone urbaine dense.

Plus d’infos…