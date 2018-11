L'OFATE se penche sur la rÃ©volution numÃ©rique de l'Ã©nergie

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise le 21 novembre 2018 dans les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) à Paris une conférence sur le thème : Numérisation des réseaux électriques : la valeur ajoutée des flux d’informations entre producteur et système. Les technologies numériques modifient le secteur énergétique durablement : de nouveaux acteurs remettent en question les modèles d’affaires traditionnels avec des idées innovantes, l’électricité est produite de manière de plus en plus décentralisée et une multitude de processus est numérisée.

Cette transition numérique offre de nouvelles possibilités pour l’intégration systémique des énergies renouvelables. La coordination entre production fluctuante à base d’énergies renouvelables, capacité limitée des réseaux et capacité garantie est ainsi centrale. En même temps, de nouveaux défis réglementaires et économiques émergent dans ce contexte. L’OFATE propose d’échanger sur les aspects suivants lors de cette manifestation à travers différentes questions clés :

Comment les modèles d’affaires et de tarification évoluent-ils dans un secteur énergétique décentralisé ?

Quel est le potentiel des technologies numériques pour optimiser la gestion de réseau ?

Comment le régulateur encadre-t-il la transformation du secteur en France comme en Allemagne ?

Quels sont les enjeux au niveau de la protection et la sécurité des données personnelles et énergétiques ?

La manifestation s’adresse à l’ensemble du secteur énergétique en France et en Allemagne ainsi qu’aux représentants d’institutions publiques et de la presse. Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

