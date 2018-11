La rÃ©organisation stratÃ©gique d'ABB sÃ©duit Provence Eco Energie

ABB renforce la croissance de son activité solaire en France, tant par l’animation d’un vaste réseau de distribution (distributeurs photovoltaïques spécialisés & généralistes), que par une relation commerciale de proximité dans chaque région avec les développeurs & installateurs spécialisés. Avec ses forces de vente généralistes et spécialisées couvrant l’ensemble du territoire, ABB enregistre un chiffre d’affaires en hausse dans tous les secteurs : Résidentiel, Tertiaire et Industriel.

Amélioration continue du service après-vente

« Pour soutenir davantage notre développement, nous ouvrons actuellement un poste d’Ingénieur des Ventes basé dans la région de Montpellier et avons récemment recruté un Ingénieur Chiffrage basé dans nos nouveaux locaux près de Lyon » commente Fabrice Boutard, Directeur Marketing de l’activité solaire d’ABB France. L’autre pilier du développement d’ABB dans le segment photovoltaïque est l’amélioration continue de son service après-vente. ABB dispose ainsi, outre sa hotline technique onduleurs, d’un stock de service en région lyonnaise, d’équipes ABB d’intervention et de partenaires de service pour couvrir le territoire et soutenir ses clients dans l’exploitation de leur installation.

Economies engendrées sur le BOS

Christophe Denat, Ingénieur des Ventes, confirme la réaction positive du marché à l’offre d’ABB « Grâce à un large portefeuille de produits innovants et bien positionnés en terme de prix, nous avons noué une relation commerciale avec l’installateur-mainteneur Provence Eco Energie pour un volume de 53 projets et un total de 14MWc en réalisation entre 2018 et 2019 ». Ces projets équipés d’onduleurs solaires de la gamme PVS-100 et TRIO-TM-50, de puissance respective 100kW et 50kW, rassurent les investisseurs avec les économies engendrées sur le BOS (Balance of System), réduisant le coût initial, et par la garantie de 10 ans (pièce, main d’œuvre et logistique) supportée par le groupe ABB qui permet d’optimiser les coûts d’exploitations.

Une centaine d’onduleurs livrée chez Provence Eco Energie

La centaine d’onduleurs sera livrée chez Provence Eco Energie à Saint-Andiol où ils seront intégrés dans leurs locaux techniques (« shelter ») réalisés sur mesure dans leur usine avant d’être expédiés sur chantier « prêt-à-poser « facilitant ainsi un raccordement et une mise en service en quelques heures seulement. Ces installations en basse et haute tension couvrent des puissances de 100kWc à 1,2MWc. Xavier Blanc, Directeur Général de Provence Eco Energie, témoigne : « Nous avons retenu ABB par la relation de confiance que nous avons envers le groupe et ses produits innovants, mais aussi pour la souplesse dont ils ont su faire preuve pour atteindre nos objectifs de rentabilité. » La mise en service des PVS-100 et TRIO-TM-50 se déroule en cinq étapes intuitives à l’aide d’un smart-phone. L’exploitant peut dès lors suivre finement la production des 6 MPPT de l’installation et vérifier la production de chacune des chaînes, tout au long des vingt années du contrat de vente d’électricité à EDF. « La solution ABB PVS-100 offre aux développeurs de projets photovoltaïques 1000Vdc une efficacité inégalée à ce jour », conclut Gilles Lemagnen, Business Developer et Chef de Produits chez ABB.

