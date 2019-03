TERRE ET LAC participe Ã  PLANETE APPRO, 1er salon professionnel des productions agricoles de proximitÃ©

Convaincu depuis 2009 que la transition énergétique passera par le déploiement des énergies en milieu rural, TERRE ET LAC Solaire va à la rencontre de son public de prédilection les 25 et 26 mars prochains au Parc des expositions de Villefranche sur Saône sur le Village solaire Stand 5E1 : les agriculteurs, entrepreneurs de territoires. Des partenaires ouverts à l’idée de préserver la nature, leur environnement et leur outil de travail, et soucieux de générer des revenus additionnels fixes, sans aléas climatiques (ou presque !) et sans moisson ! Avec TERRE ET LAC, les agriculteurs cultivent leur propre soleil et deviennent ainsi les moissonneurs du solaire.

Au sein du Village du syndicat AuRA Digital Solaire qui réunit un ensemble de prestataires rhônalpins sur la chaîne de valeurs du solaire photovoltaïque connecté, TERRE ET LAC présente aux visiteurs son activité de contractant général dans le solaire photovoltaïque :

 de la conception à l’exploitation,

 en passant par le développement,

 la réalisation

 et le financement de centrales solaires de qualité et environnementalement positives.

TERRE ET LAC travaille en amont et en aval pour construire des générateurs solaires profitables sur des toitures et hangars, en proposant de la construction neuve, de la rénovation ou de l’installation sur existant. Cette gestion de bout en bout permet à TERRE ET LAC de maîtriser la rentabilité de ses installations : un atout pour ses clients, un gage supplémentaire de réussite des projets.

