Legendre Energie remporte un AO dâ€™offres de Lorient Agglo pour une opÃ©ration dâ€™autoconso collective Ã  Ploemeur

En décembre 2018, la Société d’Economie Mixte, XSEA, mandatée par Lorient Agglomération, a lancé un appel d’offres concernant l’élaboration d’une étude de faisabilité et la proposition de préconisations techniques pour un projet d’autoconsommation collective au sein du Parc Technologique de Soye, à Ploemeur (56). En remportant cet appel d’offre en janvier dernier, Legendre Energie (35) devient assistant maîtrise d’ouvrage référent sur ce projet.

Un parc technologique aux valeurs de demain

Situé à Ploemeur, dans le sud du département du Morbihan (56), le parc technopolitain de Soye a été créé en partenariat avec l’Université de Bretagne Sud. Il regroupe des entreprises innovantes et technologiques dans les secteurs des composants, matériaux, aménagement, environnement, ainsi qu’une pépinière d’entreprises, un FabLab et un plateau dédié au développement des matériaux composites. Ce site accueille également une vingtaine de maisons individuelles. Afin de poursuivre le développement des énergies renouvelables sur son territoire et de réduire l’empreinte carbone au sein de cet espace innovant, Lorient Agglomération, accompagnée par la SEM Xsea, a décidé d’y développer une opération d’autoconsommation solaire collective.

Legendre Energie (35), assistant maîtrise d’ouvrage sur ce projet

En décrochant cet appel d’offres, Legendre Energie qui a notamment déjà réalisé la centrale solaire sur le toit de la base sous-marine de Lorient l’an passé, va développer cette nouvelle opération pour le compte de l’agglomération Lorientaise. Dans le cadre de ce projet, Legendre Energie sera en charge de l’ingénierie et effectuera l’ensemble des études de consommations d’énergie du Parc de Soye afin de dimensionner la puissance de cette future installation photovoltaïque et de proposer les solutions techniques les plus optimales. La société jouera un rôle de conseil auprès de son client Lorient Agglomération tout au long de la mise en place de cette centrale en autoconsommation collective. Le potentiel maximum d’installations solaires de ce parc technologique se situe entre 100 et 300 kWc.

Plus d’infos…