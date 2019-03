Otovo et In Sun We Trust fusionnent pour accÃ©lÃ©rer la croissance de l’Ã©nergie solaire en Europe

En sus d’avoir acquis une position dominante sur ses marchés domestiques en Scandinavie, Otovo a réuni un total de 20 millions d’euros pour construire une plate-forme européenne de vente d’énergie solaire. Première cible le marché français. Pour ce faire, les Scandinaves s’associent à la start-up française de la technologie solaire In Sun We Trust (ISWT). Les deux sociétés formeront une société de 65 employés et auront des bureaux à Paris, Stockholm et Oslo. Les sociétés ont également réalisé des milliers de ventes de produits solaires et connaissent une forte croissance sur leurs marchés respectifs. Leur plate-forme commune inclura plus d’une centaine d’entreprises installatrices en Norvège, en Suède et en France. «Notre objectif est de construire le plus grand détaillant d’énergie solaire en Europe», a déclaré Andreas Thorsheim, PDG d’Otovo. “En unissant nos forces, nous accélérons ce cheminement”.

ISWT a été incubé à l’Institut Géographique National de Paris au cours des trois dernières années. Il a mis au point une technologie révolutionnaire pour simuler les avantages des panneaux solaires pour les toits résidentiels sur la base de données satellitaires, ainsi qu’un processus en ligne efficace permettant de guider les propriétaires depuis la signature d’un contrat jusqu’à l’installation physique. ISWT a passé des accords avec une multitude de collectivités locales en France qui fournissent des cartes solaires à leurs résidents et utilisent la plate-forme d’ISWT.

«L’intégration technologique de nos deux sociétés nous rend encore plus confiants qu’auparavant dans notre capacité à nous développer rapidement en France et, plus tard, dans plus de pays en Europe», a ajouté David Callegari, fondateur et PDG d’ISWT. «ISWT a une bonne connaissance du consommateur solaire français et une bonne base d’installateurs de qualité sur notre plateforme. Otovo fournit une technologie permettant de gérer les installateurs correctement. Ensemble, nos savoir-faire peuvent être assez puissant pour conquérir des parts de marché substantielles».

Les trois fondateurs d’In In We We Trust, David Callegari (39 ans), PDG; Matthieu Bourgeon (35 ans), CTO; et Nicolas Bodereau (40 ans), COO, poursuivront la gestion du marché et des opérations en France. Les marques actuelles seront conservées sur chaque marché. La société commune est actuellement évaluée à environ 64 millions d’euros sur la base de la dernière transaction sur le NOTC.

