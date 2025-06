Terre et Lac obtient un financement de 70 millions d’euros pour accÃ©lÃ©rer sa croissance stratÃ©gique dans le solaire

Le groupe Terre et Lac (Terre et Lac), producteur indépendant français d’énergie renouvelable, annonce avoir obtenu un financement de 70 millions d’euros de dette pour financer le renforcement de son parc avec la construction de 80 centrales solaires en France métropolitaine d’ici fin 2026. Cette transaction a été arrangée par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et la Caisse d’Epargne CEPAC.

Ce financement permet à Terre et Lac de poursuivre la mise en œuvre des prochaines étapes de sa stratégie de croissance soutenue, notamment à travers l’expansion de son activité et de sa capacité de production d’énergie, tout en renforçant l’ancrage régional de l’entreprise. La dette levée servira à financer le développement de 80 toitures, abris de parking et centrales photovoltaïques au sol, pour une capacité totale de production d’énergie propre de 55 MWc, couvrant les besoins annuels de 24 250 habitants. Ce nouveau développement renforce le rôle clé de Terre et Lac dans la transition vers les énergies propres et sa contribution à la réduction des émissions de CO2 dans les régions où elle opère. « Nous sommes ravis de la clôture de ce financement, dont l’ampleur marque une nouvelle étape dans notre croissance. Dans ce contexte en évolution rapide, combiner l’optimisation de nos financements avec l’excellence opérationnelle du groupe Terre et Lac renforce notre compétitivité au bénéfice de toutes les parties prenantes impliquées. Avec cette opération, Terre et Lac réaffirme son ambition de compter parmi les acteurs majeurs du secteur solaire régional en France. » précise Sébastien Fenet, Directeur général de Terre et Lac.

Un financement stratégique

Cette clôture fait suite à l’entrée au capital du gestionnaire d’investissements en infrastructures Infranity en 2023. Il s’agit du plus important financement bancaire jamais levé par le groupe, qui marque également le lancement de son programme de construction le plus ambitieux à ce jour. Une fois en service ces projets permettront de doubler le portefeuille de centrales électriques en exploitation du groupe. Le financement a été co-arrangé par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et la Caisse d’Epargne CEPAC, avec la Banque Palatine et la Caisse de Prévoyance Loire – Drôme – Ardèche agissant en tant que prêteurs initiaux. « Nous sommes ravis de cette clôture qui renforce davantage le groupe Terre et Lac. Depuis le début de notre partenariat, nous avons été impressionnés par la qualité des actifs existants et par la capacité de croissance rapide du groupe. Infranity soutient le groupe Terre et Lac, dont les perspectives s’accordent naturellement avec notre stratégie d’investissement. » poursuit Romain Le Melinaidre, Directeur Exécutif, Equity Investment Team chez Infranity.

Finergreen (conseiller financier), Watson Farley Williams et BWK Legal (conseillers juridiques, emprunteur), Energie-legal et BCLP (conseillers juridiques, prêteurs), Greensolver (conseiller technique, prêteurs), ECA (conseillers en assurance, prêteurs) et Sigée Finance (audit du modèle) ont été les conseillers de cette transaction.