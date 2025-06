Royaume-Uni : TotalEnergies acquiert un portefeuille de projets solaires et de batteries

TotalEnergies annonce l’acquisition auprès de Low Carbon, une entreprise des énergies renouvelables, d’un portefeuille de 8 projets solaires d’une capacité de 350 MW et de 2 projets de stockage par batteries d’une capacité de 85 MW. Étant donné que les projets solaires sont à un stade de développement avancé, l’objectif est qu’ils puissent être opérationnels d’ici 2028. Ils produiront plus de 350 GWh/an d’électricité renouvelable, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 100 000 foyers britanniques. « Nous nous réjouissons de l’acquisition de ce portefeuille auprès du développeur d’énergies renouvelables Low Carbon. L’acquisition de ces projets solaires et de batteries situés dans le sud de l’Angleterre complétera notre portefeuille intégré d’électricité au Royaume-Uni, qui comprend 1,1 GW d’éolien offshore installé, 1,3 GW brut de centrale à gaz à cycle combiné, et plus de 600 MW de projets solaires en développement », a déclaré Olivier Jouny, directeur Renouvelables chez TotalEnergies. Et Roy Bedlow, Directeur Général et Fondateur de Low Carbon, d’ajouter : « Une fois construits, ces projets apporteront une contribution essentielle à l’ambition du gouvernement pour une énergie propre d’ici 2030 et renforceront le bilan de Low Carbon en matière de développement d’actifs renouvelables de la plus haute qualité, tout en soutenant le déploiement du reste de notre portefeuille de projets renouvelables alors que nous continuons à nous développer en tant que producteur d’énergie indépendant ».