Jean-Christophe Tailly nommé Directeur national marché des particuliers chez Isowatt

Dans un contexte de forte croissance et de structuration de ses activités, le groupe Auraliance annonce la nomination de Jean-Christophe Tailly au poste stratégique de Directeur national marché des particuliers au sein de son entité Isowatt. Une nomination structurante pour soutenir l’ambition du groupe !

Professionnel reconnu dans le secteur des énergies renouvelables, Jean-Christophe Tailly a pris ses fonctions en mai 2025. Cette arrivée s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement du groupe, qui vise à renforcer sa présence dans les régions, élargir ses offres dédiées aux particuliers et soutenir une ambition forte de croissance organique.

Le groupe Auraliance accélère son développement national en confiant à Jean-Christophe Tailly la direction du marché des particuliers au sein d’Isowatt, son entité dédié au photovoltaïque résidentiel. Cette arrivée stratégique s’inscrit dans une dynamique engagée depuis plusieurs années, visant à structurer le réseau territorial du Groupe, en réponse à une demande croissante et à des évolutions réglementaires en matière de transition énergétique renforcées. Après l’ouverture de premières agences à Montpellier, Lille, Nancy et Toulouse, le groupe Auraliance, via l’entité Isowatt, ambitionne de densifier sa couverture nationale, de doubler ses effectifs, et de développer de nouvelles offres et services à destination des particuliers. L’expertise de Jean-ChristopheTailly contribuera à accélérer cette trajectoire de croissance et d’innovation.

Benjamin Martineau, Président-Fondateur du groupe Auraliance, déclare, “Avec l’arrivée de Jean-Christophe Tailly, nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie de développement. Notre ambition est claire : mailler le territoire national, proposer des solutions photovoltaïques toujours plus accessibles et performantes aux particuliers, et doubler nos effectifs pour répondre à la demande. Jean-Christophe apporte une expertise terrain et une vision opérationnelle qui seront déterminantes pour structurer cette croissance et faire d’Isowattun acteur de référence sur l’ensemble du marché résidentiel”.

Encadré

Focus sur le groupe Auraliance

18 ans d’expérience dans les énergies renouvelables

45,46 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024

Plus de 180 collaborateurs

Une ambition de + 10% de croissance du chiffre d’affaires en 2025