Terre et Lac Conseil se rÃ©invente et devient SEPALE

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Terre et Lac Conseil, constituée d’une dizaine de collaborateurs, a décidé de confirmer son engagement dans la transition énergétique et de préciser son positionnement en changeant de dénomination sociale. “Suite à la séparation capitalistique et fonctionnelle du groupe Terre et Lac intervenue en mars 2021 et pour des raisons évidentes de clarté vis-à-vis de nos clients et partenaires un changement de raison sociale était devenu indispensable. Nous avons mené en interne la réflexion nécessaire à la refondation, en particulier sur notre identité, nos objectifs et sur le sens de nos missions. Le choix de notre nouveau nom, symbole puissant du support à la croissance verte, a été construit démocratiquement par l’ensemble de l’équipe. Désormais parfaitement indépendants, toujours agiles et solidaires, nous sommes tous fiers de former SEPALE et nous continuerons d’apporter notre expérience et notre énergie au service de nos clients » souligne Christophe Bret – Président de SEPALE.

Il poursuit : « Dans le monde végétal, les sépales forment le calice de la fleur et supportent ses pétales. En assurant sa protection et son soutien, les sépales accompagnent son développement. Cette nouvelle identité incarne une volonté forte de réaffirmer nos valeurs et de continuer à accompagner nos partenaires et la concrétisation de leurs projets EnR, dans une éthique environnementale, professionnelle et humaine irréprochable. SEPALE est ainsi dotée d’une nouvelle identité visuelle, qui illustre son implication dans chacun de ses domaines d‘expertise : Conseil Éolien Solaire Efficacité Énergétique »

Créée en juillet 2012 par des professionnels reconnus des ENR, SEPALE et ses 22 collaborateurs accompagnent avec succès ses clients depuis presque 10 ans. Son expertise englobe toute problématique technique, financière ou stratégique sur un actif ou un portefeuille d’actifs dans l’éolien, le solaire PV ou l’efficacité énergétique des bâtiments. Quelle que soit la phase de développement, de réalisation ou d’exploitation, SEPALE peut être délégataire de la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble du projet ou intervenir sur des problématiques plus spécifiques. En outre, SEPALE tire parti de sa connaissance approfondie des aspects administratifs, juridiques et financiers des projets ENR pour fournir des conseils stratégiques de haut niveau aux investisseurs privés et institutionnels, producteurs d’électricité et développeurs.