EDF Renouvelables fournira Ã  OVHcloud de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire pour alimenter une partie de ses data centers en France

EDF Renouvelables et OVHcloud, fournisseur européen de solutions cloud, ont signé leur premier contrat d’achat d’électricité renouvelable. Ce contrat porte sur la fourniture pendant 15 ans de la production électrique d’une future centrale solaire française de 50 MW qui sera construite, détenue et exploitée par EDF Renouvelables.Pour des data centers plus verts !

Le contrat signé entre les deux entreprises permettra à OVHcloud de s’approvisionner en énergie renouvelable et à un prix compétitif pour alimenter une partie de son parc de data centers français qui compte aujourd’hui seize bâtiments répartis sur quatre sites. Il répond à l’ambition de décarbonation d’OVHcloud, qui est d’atteindre 100 % de sa consommation électrique provenant d’énergies renouvelables d’ici à 2025.

9ème contrat d’achat privé d’électricité renouvelable signé par EDF Renouvelables en 3 ans

Dans le cadre de ce contrat, EDF Renouvelables construira une centrale photovoltaïque, d’une capacité de 50 MW, dans le sud de la France, avec une mise en service prévue pour 2024. C’est le 9ème contrat d’achat privé d’électricité renouvelable signé par EDF Renouvelables avec des entreprises en France, en 3 ans. Pour Nicolas Couderc, Directeur France d’EDF Renouvelables : « Nous sommes fiers de signer un partenariat de long terme entre EDF Renouvelables et OVHcloud, leader européen du cloud et de contribuer ainsi à leur ambition de décarbonation. Ce contrat s’inscrit dans le Plan solaire d’EDF qui vise à faire du Groupe un leader du solaire en France avec 30 % de parts de marché d’ici 2035 ».

Sécuriser notre approvisionnement en énergie sur le long terme de manière compétitive

François Sterin, Chief Industry Officer d’OVHcloud, complète : « L’investissement en matière de performance et d’économie énergétique font partie de l’histoire d’OVHcloud. Nous sommes donc ravis de poursuivre cette histoire avec un partenaire tel qu’EDF Renouvelables pour sécuriser notre approvisionnement en énergie sur le long terme de manière compétitive et responsable ». Gauthier Gamby, Chief Procurement Officer d’OVHcloud, ajoute : « Le projet de centrale solaire que nous a présenté EDF Renouvelables nous a séduit par sa dimension locale et innovante, en intégrant une production d’électricité responsable et engagée pour la préservation de son environnement ».