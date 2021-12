Challenge nocturne : 36h pour aider ENGIE Ã  accÃ©lÃ©rer sa transition vers la neutralitÃ© carbone

Pour la 4ème année consécutive, ENGIE était le partenaire du Week-End Challenge : un marathon de 36h mêlant les étudiants de La Web School Factory, la grande école de management du numérique ainsi que des étudiants de Paris School of Business et Digital Campus. Autour d’une thématique : Comment mieux optimiser la production de panneaux photovoltaïques ?

En tant qu’expert de l’énergie verte, ENGIE a proposé une problématique alliant énergie solaire et data : Pour aider ENGIE à accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, les 86 étudiants, répartis en 12 équipes, ont travaillé de jour comme de nuit pour proposer des solutions viables. Alors que les étudiants planchaient sur la problématique donnée par le partenaire de l’événement, les équipes de la Web School Factory ainsi que les étudiants de l’association Logistique étaient présents tout au long de l’événement pour assurer le ravitaillement des marathoniens. A l’issue des 36h, les étudiants ont eu 7 minutes pour pitcher leurs solutions auprès d’un jury d’experts, composé de Charlotte Alardet (managing director de ENGIE Digital), Romain Petit (lead design), Mihir Sarkar (chief data officer chez ENGIE Digital), Amaury Lamarche (digitalizing energy chez ENGIE Digital), Anne Lalou (fondatrice et directrice de la Web School Factory), Marie-Laure Henry (responsable des relations entreprises à La Web School Factory) et Caroline Vlaeminck (directrice adjointe de La Web School Factory).

« L’intérêt du Week-End Challenge c’est avant tout d’avoir un peu plus de créativité que l’on peut avoir au quotidien. Cette année, nous avons découpé la problématique en deux : une première problématique sur le persona d’ENGIE qui est superviseur de panneaux solaires et cherche à identifier d’éventuels problèmes de performance et un deuxième persona qui est un client particulier qui a une installation solaire sur son toit et souhaite optimiser sa production d’électricité » explique Charles Cauche, lead product manager chez ENGIE Digital. Trois équipes ont été récompensées par les représentants d’ENGIE tandis qu’une 4ème équipe a reçu le prix coup de cœur du staff.

www.youtube.com/watch?v=LhZ36KmxoBQ