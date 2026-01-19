Fiche dâ€™information IEA PVPS : aperÃ§u et performance de lâ€™agrivoltaÃ¯que

Lâ€™IEA PVSP a publiÃ© une nouvelle fiche dâ€™information de la TÃ¢che 13,Â AperÃ§u et Performance des AgrivoltaÃ¯ques, couvrant les aspects techniques, opÃ©rationnels et contextuels clÃ©s des systÃ¨mes agrivoltaÃ¯ques et fournissant un rÃ©sumÃ© complet duÂ rapport rÃ©cemment publiÃ© de la TÃ¢che 13 sur les systÃ¨mes agrivoltaÃ¯ques.

Lâ€™agriculture vÃ©gÃ©tale permet lâ€™utilisation simultanÃ©e des terres pour lâ€™agriculture et la production dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que, contribuant ainsi Ã lutter contre la concurrence sur lâ€™usage des terres tout en maintenant des terres agricoles productives. La fiche dâ€™information prÃ©sente les dÃ©finitions des systÃ¨mes, les considÃ©rations de performance et lâ€™influence de lâ€™agrovoltaÃ¯que sur le microclimat, la croissance des cultures et le rendement photovoltaÃ¯que, soulignant la nÃ©cessitÃ© dâ€™une Ã©valuation intÃ©grÃ©e et dâ€™un suivi Ã long terme.

La publication aborde Ã©galement les aspects juridiques, sociaux et Ã©conomiques, soulignant lâ€™importance de dÃ©finitions claires, de la pertinence agricole et du dÃ©veloppement transparent des projets.

iea-pvps.org/fact-sheets/fact-sheet-overview-and-performance-of-agrivoltaics/