Terra Solaire dÃ©croche 12,5 MWc lors de sa premiÃ¨re participation Ã  un appel dâ€™offres national

Fondé en 2022, Terra Solaire, jeune acteur spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques, s’est distingué en obtenant 12,5 MWc dès sa première participation à la session 8 des appels d’offres émis par la Commission de Régulation de l’Energie sur bâtiment. Ce résultat, annoncé le 5 décembre 2024, place l’entreprise au 4ème rang en termes de puissance attribuée sur la session, témoignant de son ambition et de son rôle croissant dans la transition énergétique en France.

Cette réussite reflète la montée en puissance de Terra Solaire dans son engagement à participer à la décarbonation du mix énergétique. Terra Solaire s’engage à conjuguer performance énergétique et respect de l’environnement. Ce résultat s’inscrit dans la stratégie de croissance de Terra Solaire, qui vise à renforcer son rôle dans la transition énergétique. La participation active aux appels d’offres permet de développer des solutions durables et compétitives de grandes envergures et démontre un savoir-faire en matière de développement de grands projets photovoltaïques.

Une étape clé dans une stratégie de croissance ambitieuse

« Nous sommes très fiers d’avoir été désigné Lauréat pour ces 12MWc de projets. Cette nomination vient récompenser le travail et l’investissement des équipes TERRA SOLAIRE depuis sa création. Ces projets s’ajoutent aux 200MWc déjà développés par l’entreprise depuis deux ans, ce qui nous donne de la visibilité sur notre activité à moyen terme. Pour autant la nomination n’est que le début de l’aventure pour nous, et nous allons désormais pouvoir nous concentrer sur la construction de ces projets de manière à livrer à nos clients des bâtiments à la hauteur de leurs attentes » précise Simon Bertorelle, Directeur des Opérations. La réussite de Terra Solaire repose sur une approche novatrice associant expertise technique et adaptabilité aux besoins spécifiques et humains au travers d’un modèle économique basé sur le tiers investissement et le partage de la valeur. Cette stratégie garantit l’accès à des infrastructures photovoltaïques performantes avec un maximum de flexibilité, soutenant un développement durable et accessible.