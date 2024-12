Australie : Neoen cÃ¨de Ã  HMC Capital son portefeuille dâ€™EnR dans lâ€™Ã‰tat de Victoria pour un montant de 950 millions $ australiens

Neoen annonce avoir signé avec HMC Capital un accord portant sur la vente de son portefeuille d’actifs en opération et de projets d’énergie renouvelable situés dans l’Etat de Victoria en Australie. Ce portefeuille comprend des actifs actuellement en service, produisant et stockant de l’énergie, ainsi qu’un pipeline de 2,8 GW de projets en développement. Le montant de la cession s’élève à 950 millions de dollars australiens en valeur d’entreprise. HMC Capital est un leader de la gestion alternative diversifiée d’actifs coté à la Bourse australienne (ASX) avec environ 19 milliards de dollars australiens d’actifs sous gestion.

Cette cession intervient dans le cadre des engagements pris par Brookfield pour obtenir l’accord de l’autorité de la concurrence en Australie (ACCC) nécessaire à la réalisation de l’acquisition, auprès d’Impala et d’autres actionnaires de Neoen, d’une participation majoritaire dans le capital de Neoen. D’une capacité totale de 652 MW, le portefeuille d’actifs en opération de Neoen en Victoria est diversifié. Il est constitué du Bulgana Green Power Hub (comprenant un parc éolien de 204 MW et une batterie de 20 MW / 34 MWh), de la centrale solaire de Numurkah (128 MWc) et de la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh). Le pipeline de 2,8 GW de projets en développement comprend quant à lui plus de 1,5 GW de projets éoliens et 1,3 GW de projets de batteries, à des stades de développement plus ou moins avancés. Ces projets incluent l’extension de Bulgana Battery, Kentbruck Battery, Kentbruck Green Power Hub, le parc éolien de Loy Yang, Moorabool Battery et Navarre Green Power Hub.

A la suite de la transaction, Neoen disposera, en Australie, d’un portefeuille d’actifs solaires, éoliens et de stockage en opération ou en construction de 3,7 GW, conservant ainsi sa position de leader des énergies renouvelables dans le pays. Neoen développe par ailleurs un grand nombre de projets dans tous les autres états australiens, et confirme son ambition d’atteindre 10 GW en opération ou en construction en Australie à l’horizon 2030. «Cette cession est une étape nécessaire pour Neoen afin d’entamer un nouveau chapitre de son histoire, avec Brookfield en tant qu’actionnaire. Nous demeurons pleinement engagés en Australie, notre plus grand pays, et avec le soutien de Brookfield, nous allons encore accélérer la transition énergétique en Australie et dans le monde. » conclut Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen.