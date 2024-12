Nouvelle prime dâ€™Ã©mission et dividendes, le placement Ã‰nergie PartagÃ©e prend de la valeur en 2024

Depuis sa création en 2010, Énergie Partagée propose d’investir dans des projets d’énergie renouvelable portés par les citoyens et les acteurs des territoires. Cette année, la valorisation du prix de l’action et la distribution de dividendes confirment une fois de plus la solidité et la durabilité de ce modèle unique d’investissement citoyen. Un modèle qui allie rentabilité sans spéculation, impact positif et gouvernance partagée, démontrant qu’il est possible de concilier performance économique et engagement citoyen. Un placement durable et solidaire !

Énergie Partagée mobilise l’épargne citoyenne pour financer des projets d’énergies renouvelables portés par des citoyens et des collectivités. À ce jour, plus de 150 projets ont été financés, avec des impacts concrets : une fois tous mis en service, ils produiront l’équivalent de la consommation électrique de 983 000 personnes (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Ces projets sont sélectionnés selon des critères stricts : animation territoriale, gouvernance partagée, fiabilité technique, rentabilité financière, exigence écologique. Ils démontrent comment l’investissement citoyen peut ancrer les bénéfices économiques, éducatifs et sociaux directement sur les territoires. En choisissant Énergie Partagée, les actionnaires participent activement à la transition énergétique tout en bénéficiant d’un placement éthique et transparent.

Une progression continue de la valeur de l’action, des dividendes pour la deuxième année consécutive

Le prix de l’action Énergie Partagée passe de 123 € à 126 € en 2024, grâce à une prime d’émission de 3 € votée par les actionnaires. Cette hausse de 2,4 % reflète la solidité et la rentabilité croissante des projets financés par Énergie Partagée.

Depuis 2017, la prime d’émission, calculée chaque année, a permis une valorisation régulière de l’action, avec une progression moyenne de 3,7 % par an sur les cinq dernières années. « Cette progression continue démontre la robustesse de notre modèle et l’impact durable de l’investissement citoyen. Chaque euro investi par nos actionnaires soutient des projets d’énergies renouvelables qui structurent l’économie locale et renforcent la transition énergétique », explique Erwan Boumard, directeur d’Énergie Partagée. Les résultats financiers d’Énergie Partagée permettent cette année encore la distribution de dividendes. En 2024, les actionnaires recevront un dividende brut de 1,50 € par action, soulignant la maturité du modèle financier de l’organisation.

Encadré

Répartition des bénéfices

Sur un bénéfice net de 802 387 €, les fonds ont été répartis ainsi :

5 % affectés à la réserve légale ;

20 % à la réserve ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ;

25 % au report à nouveau ;

50 % distribués sous forme de dividendes, pour un montant total de 561 162 €, incluant une part du report à nouveau de l’exercice précédent.

Les dividendes seront versés aux actionnaires qui détenaient des parts au 30 juin 2024.