Tensions sur lâ€™industrie allemande du photovoltaÃ¯que Ã  lâ€™approche du cap des 52 GW de la loi EEG sur les EnR

« La capacité de production d’énergie solaire en Allemagne devrait dépasser dans quelques mois le plafond officiel fixée par la loi EEG de 52 gigawatts (GW) » a déclaré le responsable de l’association de l’industrie solaire BSW Solar à l’agence de presse dpa dans un article publié par le magazine Handelsblatt Online. À la fin de 2018, l’Allemagne disposait d’une capacité solaire de 45,9 GW, et 4 GW supplémentaires sont attendus cette année. En vertu de la loi allemande sur les énergies renouvelables de 2012, les plafonds ont été fixés pour un certain volume d’énergie renouvelable éligible à l’aide versée au titre de la surtaxe pour les énergies renouvelables que les clients consommateurs paient via leur facture d’énergie.

Carsten Körnig, responsable de BSW Solar, a indiqué que le plafond solaire ne pouvait plus être maintenu en l’état et a appelé à une solution légale pour empêcher les “freins ” susceptibles de mettre à mal le soutien à l’énergie solaire. En effet, le coût des installations d’énergie solaire a certes considérablement diminué, mais les investisseurs disent avoir encore besoin d’incitations pour développer leur production et atteindre les objectifs climatiques » a confié Carsten Körnig. L’Allemagne est l’un des premiers pays producteurs d’énergie solaire au monde. En juin, l’énergie solaire est devenue la plus grande source d’énergie du pays, couvrant 19% de la demande. Les critiques disent toutefois que le pays n’a pas de stratégie politique pour faire en sorte que l’énergie solaire continue à se développer sans heurts. Tensions à prévoir…