Portugal : la ruÃ©e vers lâ€™or photovoltaÃ¯que

La position du Portugal en tant que marché émergent en Europe pour les installations photovoltaïques solaires a été renforcée par une réponse positive à la vente aux enchères solaires, selon GlobalData. La toute première enchère solaire photovoltaïque au Portugal pour 1,4 gigawatts (GW) a reçu des offres pour 10 GW et 64 entreprises ont manifesté leur intérêt pour le développement de projets d’énergie solaire. « La réponse massive des développeurs nationaux et internationaux a permis au Portugal de renforcer sa position de marché émergent en Europe pour les installations photovoltaïques solaires » déclare GlobalData. Une sorte de ruée vers l’or photovoltaïque de la péninsule lusitanienne!

Le Portugal prévoit d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et compte couvrir 80% de sa demande totale en énergie issue de la production d’énergie propre d’ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement vise à exploiter le potentiel solaire et compte passer à 1,6 GW en 2021 puis vers une fourchette 8,1 GW-9,9 GW d’ici 2030. Tarun Bhutani, chef de projet chez GlobalData, précise : «La vente aux enchères a pour but de disposer de ces projets solaires de grande envergure dans les zones méridionales de Alto Alentejo, Baixo Alentejo et Algarve. Il s’agit d’un mouvement stratégique, car le sud de l’Algarve et les régions du nord de l’Alentejo comptent parmi les sites de rayonnement solaire les plus élevés d’Europe. »

Selon GlobalData, le Portugal dispose déjà d’une capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque de 1,22 GW en cours de développement. La capacité installée pour l’énergie solaire photovoltaïque devrait être de 1,74 GW d’ici 2023. Compte tenu de l’attribution de l’enchère en cours et de la deuxième enchère prévue pour janvier 2020, la capacité prévue pour 2023 devrait augmenter de 3,8 GW à 4,3GW. Tarun Bhutani conclut: “Le photovoltaïque solaire atteint la parité réseau et devient de plus en plus concurrentiel sur les marchés de gros de l’électricité pour faire avancer les installations de projets sans subvention.”