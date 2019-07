Lâ€™Ã©nergie solaire pourrait Ãªtre une Â«bouÃ©e de sauvetageÂ» pour les rÃ©gions charbonniÃ¨res europÃ©ennes

Selon une étude du Centre commun de recherche de la Commission européenne, l’énergie solaire pourrait «remplacer totalement» la production d’énergie au charbon dans les régions charbonnières européennes en transition. Les chercheurs ont analysé le potentiel de l’énergie solaire photovoltaïque sur les sites miniers, les toits et les terres agricoles dans les régions européennes où des mines de charbon à ciel ouvert doivent être fermées. Ils ont découvert que, dans l’ensemble, les sites à équiper pourraient générer suffisamment d’énergie pour remplacer le charbon dans ces régions. En Allemagne, où le charbon représente encore plus du tiers de la production d’électricité, près de 120 térawattheures (TWh) d’énergie solaire pourraient être générés soit un peu plus de la moitié des 228,7 TWh produits à partir de charbon dans l’ensemble du pays l’année dernière.

Les chercheurs estiment par ailleurs qu’en Europe, l’installation d’une capacité solaire de 580 gigawatts permettrait de générer 135 000 emplois dans le secteur de la construction par an au cours des 15 prochaines années. Les sociétés minières sont responsables de la restauration des anciennes mines à ciel ouvert, et l’installation de panneaux photovoltaïques sur ces centrales permettrait de tirer parti du fait qu’elles sont généralement proches des infrastructures de réseau déjà en place pour les centrales au charbon. Une commission gouvernementale de sortie du charbon a recommandé de mettre fin à la production d’électricité au charbon en Allemagne d’ici 2038 au plus tard. À présent, la coalition gouvernementale doit décider de la manière de mettre en œuvre la proposition non contraignante et de rédiger la législation nécessaire.