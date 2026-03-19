Tensions internationales : pourquoi la voiture Ã©lectrique renforce notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique selon DRIVECO

Alors que la guerre enÂ Moyen-OrientÂ provoque une nouvelle flambÃ©e des prix du pÃ©trole, la dÃ©pendance des automobilistes aux Ã©nergies fossiles apparaÃ®t une fois de plus comme une fragilitÃ©.Â Pour DRIVECO, acteur majeur des infrastructures de recharge en France, cette situation illustre une Ã©vidence : tant que la mobilitÃ© repose sur le pÃ©trole, elle restera soumise Ã une instabilitÃ© structurelle.Â Troquer unÂ carburant sous tension pour une Ã©nergie structurellement plus stable, lÃ est la solutionÂ !Â Â

ChaqueÂ tension diplomatiqueÂ Ã lâ€™internationalÂ se traduit instantanÃ©ment par une hausse des prixÂ duÂ pÃ©trole et donc du carburant. CetteÂ volatilitÃ©Â crÃ©e une forme de vulnÃ©rabilitÃ© chronique : mÃ©nages comme entreprises subissentÂ et neÂ maÃ®trisentÂ rien.Â Ã€ lâ€™inverse, lâ€™Ã©lectricitÃ© repose sur un modÃ¨le beaucoup plus rÃ©silient, le prix Ã©tantÂ beaucoup moins exposÃ© aux tensions internationales. De plus, lâ€™Ã©lectricitÃ©Â repose sur desÂ sources diversifiÃ©es et largement domestiquesÂ et peut ÃªtreÂ produite localement. Contrairement au pÃ©trole, lâ€™Ã©lectricitÃ© respecte uneÂ limite les fluctuations de prix. ElleÂ devientÂ de plus en plusÂ prÃ©visible en coÃ»t, car elle dÃ©pend dâ€™investissements plutÃ´t que dâ€™achats.

Une bascule dÃ©jÃ engagÃ©eÂ et un mode de transport plÃ©biscitÃ©

Dans ce contexte, la mission de DRIVECO est claire : dÃ©ployer un rÃ©seau de recharge fiable, rapide et accessible pour accompagner cette transition. Lâ€™entreprise conÃ§oit, installe et exploiteÂ un maillage territorial dense, en privilÃ©giant les lieux du quotidienÂ (commerces, restaurants, parkings publics)Â afin de rendre la recharge aussi simple que naturelle.Â Â La transition nâ€™est plus thÃ©orique. Elle est dÃ©jÃ largement amorcÃ©e.Â Selon lâ€™Ã©tude Deep Drive (Toluna Harris Interactive pour DRIVECO) 72 %Â des conducteurs de voitures Ã©lectriquesÂ utilisent leur vÃ©hicule plusieurs fois par semaine.

La situation gÃ©opolitique actuelleÂ agit comme un rÃ©vÃ©lateur

Lâ€™Ã©lectrique nâ€™est plus un usage secondaire,Â il sâ€™inscrit dÃ©sormais pleinement dans le quotidienÂ dâ€™une gÃ©nÃ©ration tournÃ©e vers lâ€™aprÃ¨s-pÃ©trole. 71 % des 18â€“24 ansÂ ont une bonne image de la voiture Ã©lectrique. Ce chiffre monte Ã Â 87 % chez les conducteurs dÃ©jÃ Ã©quipÃ©sÂ dâ€™un vÃ©hicule Ã©lectrique.Â La situation gÃ©opolitique actuelleÂ agit comme un rÃ©vÃ©lateur. Elle montre que la question Ã©nergÃ©tique dÃ©passe largement le cadre environnemental : elle est stratÃ©gique.Â En dÃ©veloppant une mobilitÃ© Ã©lectrique appuyÃ©e sur une Ã©nergie locale, maÃ®trisÃ©e et structurellement plus stable, DRIVECO participe Ã construire une rÃ©ponse concrÃ¨te Ã cette vulnÃ©rabilitÃ©.