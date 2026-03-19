La CRE favorable Ã  lâ€™hybridation solaire + stockage pour harmoniser et optimiser le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que

La Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) vient de publier une note prÃ©sentant ses propositions de modifications des dispositions des cahiers des charges applicables aux grandes installations photovoltaÃ¯ques (PV) â€“ plus de 100 kWc â€“ afin dâ€™encourager le dÃ©veloppement des installations couplant PV et stockage, plus pertinentes pour le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Ces propositions sâ€™inscrivent dans le cadre des diffÃ©rents travaux de la CRE visant Ã optimiser le soutien public aux Ã©nergies renouvelables, et ont Ã©tÃ© partagÃ©es avec la Mission LÃ©vy-Tuot qui se penche actuellement sur ces sujets.

Dans son rapport sur le complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration publiÃ© en juillet 2025, la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie a Ã©mis de premiÃ¨res recommandations pour rÃ©pondre Ã la multiplication des heures Ã prix nÃ©gatifs et au renforcement de la cannibalisation du photovoltaÃ¯que. Ce phÃ©nomÃ¨ne consiste en une baisse de la valeur dâ€™un profil de production PV sur le marchÃ© de gros liÃ©e Ã lâ€™augmentation de la part du PV dans le mix Ã©lectrique qui augmente mÃ©caniquement le soutien public dont bÃ©nÃ©ficient ces installations.

Favoriser lâ€™Ã©mergence de projets hybrides PV + stockage

La CRE avait notamment proposÃ© Ã lâ€™occasion de ce rapport de faire Ã©voluer la prime pour prix nÃ©gatifs (qui vise Ã compenser les producteurs incitÃ©s Ã stopper leur production en pÃ©riode de prix spot nÃ©gatifs). Ses propositions sâ€™inscrivaient dans un objectif plus large de faire Ã©voluer le partage de risque entre lâ€™Etat et les producteurs, et plus particuliÃ¨rement de favoriser lâ€™Ã©mergence de projets hybrides PV + stockage, dont le profil de production est plus adaptÃ© aux besoins du systÃ¨me.Â Constatant que seuls 22 projets sur les 1 470 retenus dans le cadre des appels dâ€™offres PV PPE2 Ã©taient des projets hybrides et devant lâ€™amplification du phÃ©nomÃ¨ne des prix nÃ©gatifs (513 heures en 2025, aprÃ¨s 352 en 2024), la CRE a approfondi ses rÃ©flexions et dÃ©taille aujourdâ€™hui ses propositions. Elle relÃ¨ve quâ€™en 2025 les Ã©pisodes de prix nÃ©gatifs ont conduit Ã renoncer Ã 1,6 TWh (Source : RTE)Â de production solaire, soit environ 20 % du productible total des centrales PV sous complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration ; et quâ€™en parallÃ¨le, le prix captÃ© par la production PV non-Ã©crÃªtÃ©e a Ã©tÃ© plus faible de 32% par rapport Ã un ruban en base sur les heures de prix positifs ou nuls. Ces phÃ©nomÃ¨nes sont actuellement presquâ€™entiÃ¨rement compensÃ©s par le budget de lâ€™Etat, ce qui engendre un risque significatif dâ€™Ã©volution Ã la hausse des charges de service public de lâ€™Ã©nergie (CSPE), et ce dâ€™autant quâ€™un grand nombre dâ€™installations sera mis en service ces prochaines annÃ©es (pour un volume supplÃ©mentaire dâ€™environ +10 GWc dâ€™ores et dÃ©jÃ engagÃ©).

RÃ©duire le risque pour le budget de lâ€™Etat de la baisse de la valeur du PV

Comme elle lâ€™a dÃ©jÃ indiquÃ© dans nombre de ses publications, la CRE entend favoriser, partout oÃ¹ cela est possible, le dÃ©veloppement des flexibilitÃ©s. Elle propose aujourdâ€™hui dâ€™expÃ©rimenter un contrat de soutien qui serait davantage optimisÃ© pour une installation PV + stockage. Ce contrat rÃ©duirait le risque pour le budget de lâ€™Etat de la baisse de la valeur du PV tout en limitant celui portÃ© par les producteurs souhaitant dÃ©velopper des projets hybrides.Â La CRE recommande ainsi, pour lâ€™ensemble des nouveaux contrats de soutien attribuÃ©s de tester :

la mise en place dâ€™un prix de marchÃ© de rÃ©fÃ©rence M0 non pondÃ©rÃ©, permettant Ã lâ€™Etat de ne plus prendre Ã sa charge le risque dâ€™Ã©cart entre le prix captÃ© par la filiÃ¨re PV pendant les pÃ©riodes de prix positifs et le prix captÃ© par un ruban en base qui serait portÃ© par le producteur. Lâ€™ajout dâ€™une batterie permet au producteur PV, en dÃ©plaÃ§ant une partie de sa production solaire, de capter un prix se rapprochant, voire dÃ©passant en moyenne celui captÃ© par un profil en base.

le conditionnement du versement de la prime pour prix nÃ©gatifs Ã la non-injection de lâ€™installation hybride sur le rÃ©seau et non plus Ã la non-production de lâ€™installation PV, ce qui permettrait de mieux rÃ©pondre aux signaux-prix.

le versement du complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration sur la production PV qui aura pu Ãªtre dÃ©placÃ©e en dehors des heures de prix nÃ©gatifs afin dâ€™inciter Ã rÃ©duire la quantitÃ© dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire Ã©crÃªtÃ©e. La prime pour prix nÃ©gatifs devrait alors Ãªtre adaptÃ©e en consÃ©quence pour couvrir uniquement le risque rÃ©siduel de productible Ã©crÃªtÃ© quâ€™il nâ€™est pas possible de dÃ©placer, mÃªme en hybridant le parc avec une batterie. La CRE propose plusieurs options en ce sens.

Dans un premier temps, la CRE recommande une approche expÃ©rimentale visant Ã sâ€™assurer que ces dispositions permettent effectivement le dÃ©veloppement de projets hybrides. Les prix plafonds seraient alors ajustÃ©s rÃ©guliÃ¨rement de maniÃ¨re Ã limiter le risque budgÃ©taire. Elle rappelle toutefois quâ€™il est dÃ©jÃ possible dans le cadre actuel dâ€™hybrider un projet PV avec une batterie, mÃªme si les modalitÃ©s des appels dâ€™offres nâ€™y encouragent pas les acteurs.

www.cre.fr/documents/rapports-et-etudes/note-developpement-des-installations-couplant-solaire-photovoltaique-de-plus-de-100-kwc-et-stockage-stationnaire.html