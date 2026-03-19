146 millions dâ€™euros : le chÃ¨que de la BEI Ã  Kronospan nâ€™est pas un chÃ¨que en bois

La Banque europÃ©enne d’investissement (BEI) prÃªte 146 millions d’euros Ã Kronospan, un producteur europÃ©en de premier plan de panneaux Ã base de bois, afin d’aider l’entreprise Ã rÃ©duire ses Ã©missions et Ã renforcer l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique dans ses activitÃ©s en Europe centrale et orientale.

Lâ€™investissement soutenu par la BEI financera le dÃ©ploiement de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques solaires â€” aussi bien sur toits que montÃ©s au sol â€” sur les sites de production de Kronospan en Pologne, en RÃ©publique tchÃ¨que, en Slovaquie, en Autriche et en Ukraine. Il comprend Ã©galement des systÃ¨mes de stockage par batterie et le remplacement des chariots Ã©lÃ©vateurs et camions Ã combustibles fossiles par des vÃ©hicules Ã©lectriques rÃ©partis sur les sites de production du promoteur en Europe centrale et orientale (Pologne, RÃ©publique tchÃ¨que, Slovaquie).

En cohÃ©rence avec la stratÃ©gie europÃ©enne de mobilitÃ© durable et intelligente

Le projet contribue aux objectifs climatiques nationaux et europÃ©ens pour 2030 tels que dÃ©finis dans les Plans nationaux dâ€™Ã©nergie et de climat, ainsi quâ€™au dÃ©veloppement de lâ€™industrie automobile Ã©lectrique par le dÃ©ploiement accÃ©lÃ©rÃ© de nouveaux vÃ©hicules Ã©lectriques et donc Ã la StratÃ©gie europÃ©enne de mobilitÃ© durable et intelligente. Les dispositifs relatifs aux Ã©nergies renouvelables seront utilisÃ©s sur les sites de production du promoteur, rÃ©pondant ainsi Ã lâ€™Ã©chec du marchÃ© dÃ» aux externalitÃ©s climatiques nÃ©gatives et environnementales, en rÃ©duisant les Ã©missions de carbone et la pollution de lâ€™air. En ce qui concerne les dispositifs de mobilitÃ©, ils traitent la mÃªme dÃ©faillance du marchÃ© ainsi que les Ã©missions sonores grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©lectrification des transports routiers dans un contexte urbain. Le niveau de gouvernance et de capacitÃ© de gestion des risques du promoteur est jugÃ© Ã©quitable. Le promoteur dispose Ã©galement dâ€™une capacitÃ© reconnue en gestion de projet interne. En termes de rÃ©sultats de projets, on sâ€™attend Ã ce que les projets aient un taux de rendement Ã©conomique positif. Par consÃ©quent, ces projets devraient gÃ©nÃ©rer un bÃ©nÃ©fice social plus large et positif.

La BEI soutient un acteur industriel clÃ© Ã rÃ©duire les Ã©missions et Ã amÃ©liorer la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique

Ce projet soutient lâ€™initiative europÃ©enne REPowerEU et les objectifs d’action climatique de la BEI en aidant un acteur industriel clÃ© Ã rÃ©duire les Ã©missions et Ã amÃ©liorer la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique. Elle contribue Ã©galement Ã l’agenda de l’UE en matiÃ¨re de logement en renforÃ§ant la chaÃ®ne d’approvisionnement en matÃ©riaux de construction durables. Le prÃªt favorise le dÃ©veloppement rÃ©gional, la plupart des investissements Ã©tant effectuÃ©s dans les rÃ©gions de cohÃ©sion.Â« Kronospan est une composante essentielle de l’Ã©cosystÃ¨me europÃ©en du logement et de la construction Â», a dÃ©clarÃ© Karl Nehammer, vice-prÃ©sident de la BEI. Â« Cet investissement aidera l’entreprise Ã rÃ©duire ses Ã©missions, Ã diminuer les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et Ã rester compÃ©titive Ã l’Ã©chelle mondiale â€” tout en soutenant l’emploi et l’innovation en Europe et au-delÃ . Â»