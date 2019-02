Tenerrdis, labellisÃ© pour la phase 4 des pÃ´les de compÃ©titivitÃ©, portera les ambitions de la transition Ã©nergÃ©tique

Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique, annonce sa labellisation dans le cadre de l’appel à candidatures lancé en juillet 2018 pour désigner les pôles de compétitivité sur la période 2019-2022. Cet appel avait pour objectif de permettre aux pôles labellisés de viser l’excellence dans des secteurs clés d’avenir et de rayonner au niveau européen.Tenerrdis figure parmi les 48 pôles de compétitivité français labellisés pour une durée de quatre ans, comme l’a annoncé le communiqué de presse de Matignon en date du 5 février 2019.

« Cette labellisation consacre les résultats obtenus, la solidité de notre modèle et l’engagement collaboratif des acteurs de notre écosystème : grandes entreprises, PME, start-ups, territoires, acteurs de la recherche et de la formation, qui créent l’innovation tous ensemble », déclare Elisabeth Logeais, Déléguée Générale de Tenerrdis. Elle ajoute : « Une nouvelle phase démarre, pendant laquelle nous continuerons à développer les ambitions de la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes, en nous attachant à fédérer et soutenir les projets d’innovation de nos adhérents et rendre les solutions innovantes compétitives, en France et à l’international. Pour cela nous avons défini six domaines d’activité stratégiques plus proches des usages, afin de renforcer les filières et accélérer l’adoption des innovations ».

Les six domaines d’activité stratégiques de Tenerrdis au service des enjeux actuels de la transition énergétique pour la période 2019-2022 sont :

- Production d’énergie renouvelable et insertion dans le mix décarboné

- Efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie

- Mobilité décarbonée

- Stockage et conversion d’énergie

- Micro-réseaux multivecteurs

- Intelligence et cybersécurité des systèmes énergétiques

Sur ces axes, Tenerrdis a mis en place les stratégies partenariales nécessaires avec les acteurs régionaux et nationaux afin de coordonner l’intégration des technologies dans les usages et le développement économique des filières, dans une logique de complémentarité.

Encadré

Tenerrdis en chiffres

- Un écosystème régional de 229 adhérents, dont 70% de PME

- 320 projets et démonstrateurs labellisés et financés à hauteur de 594 millions d’euros pour une enveloppe budgétaire totale de 1,8 milliards d’euros

- 64% des projets de R&D ou d’innovation réalisés en collaboration avec des membres*

- 27 produits ou services innovants labellisés « Energized by Tenerrdis », au service de la transition énergétique

Plus d’infos…