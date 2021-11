Tenergie renouvelle sa présence au salon Energaïa 8 & 9 décembre, à Montpellier

Reconnu comme le deuxième acteur de l’énergie solaire en France, Tenergie sera pour la 2ème fois présent au salon ENERGAÏA, le grand forum européen des énergies renouvelables organisé les 8 et 9 décembre au Parc des Expositions de Montpellier. Producteur indépendant d’énergies renouvelables, Tenergie s’est donné pour mission de décarboner l’économie. Depuis plus de 10 ans, aux côtés des acteurs des territoires, l’entreprise développe, construit et exploite des centrales d’énergie solaire ainsi que des projets éoliens et de méthanisation.

STAND N° C61 / HALL B2