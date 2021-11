L’Ã©norme potentiel Ã  venir des emplois solaires de l’UE

En tant que source d’énergie la plus flexible et la moins coûteuse, l’énergie solaire européenne doit se développer rapidement pour assurer la sécurité énergétique et les objectifs climatiques du continent. Pour ce faire, la main-d’œuvre solaire doit également être à l’unisson rapidement. Deux des derniers projets publics de SolarPower Europe – le rapport EU Solar Jobs 2021 et la campagne #SolarWorks – ont cherché à analyser et à répondre à ce besoin croissant.

Le « Rapport sur les emplois solaires de l’UE 2021 » décrit le paysage de l’emploi solaire dans l’UE en 2020 – 357 000 emplois équivalents temps plein dans le solaire – et présente des perspectives à cinq et dix ans basées sur différents niveaux d’ambition. Notamment, si la Commission européenne adoptait l’objectif affiché de 45 % d’énergies renouvelables pour 2030, les emplois solaires de l’UE pourraient tripler pour atteindre 1,1 million au cours de la décennie.

Les emplois du charbon vers ceux du solaire

Même avec les niveaux d’ambition actuels – l’objectif proposé de 40 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 – les emplois solaires doubleront encore pour atteindre 742 000 d’ici la même année. À moyen terme, l’étude prévoit la création de 584 000 emplois solaires dans l’UE d’ici 2025, soit une augmentation de 64 % en cinq ans. À l’appui de l’énergie solaire, moteur de la transition verte et juste, le rapport note également la capacité de l’énergie solaire à absorber les 500 000 travailleurs de l’UE employés par le charbon, dont la moitié peut déjà s’attendre à ce que leurs emplois soient supprimés au cours de la décennie. Les parcs solaires dans les anciennes régions à forte intensité houillère du Brandebourg, de la Saxe et de la Rhénanie du Nord-Westphalie créent déjà de nouveaux emplois propres et sûrs pour remplacer ceux précédemment offerts par les centrales au charbon.

Faciliter la formation et le développement urgents d’une main-d’œuvre qualifiée

Pour maximiser l’opportunité et répondre à la nécessité du secteur croissant de l’emploi solaire, le rapport de l’UE sur l’emploi solaire formule six recommandations politiques clés :

Augmenter l’ambition de l’UE vers l’objectif de 45% d’énergies renouvelables d’ici 2030 – mettant le continent sur la bonne voie pour atteindre les ambitions climatiques de Paris et atteindre zéro net d’ici 2050, de la manière la plus rentable, tout en créant 1,1 million d’emplois.

L’énergie solaire est la clé cruciale de Paris – Pour atteindre l’objectif de 45 % d’énergies renouvelables, compte tenu de la maîtrise des coûts et de la polyvalence de l’énergie solaire, les décideurs politiques doivent rationaliser les procédures administratives et d’autorisation lentes pour son déploiement rapide.

Promouvoir une stratégie industrielle solaire pour l’UE afin d’assurer la sécurité énergétique à long terme – l’énergie solaire devant assumer la responsabilité de la majeure partie de la production d’énergie dans une économie décarbonée, l’UE doit établir une industrie manufacturière nationale pour se protéger contre l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Remédier aux goulots d’étranglement de l’emploi – Les États membres de l’UE doivent faciliter la formation et le développement urgents d’une main-d’œuvre qualifiée pour pourvoir le nombre croissant d’emplois cruciaux. Les fonds de relance peuvent être dirigés vers le « programme de recyclage et de perfectionnement » pour garantir que les diplômés de la formation professionnelle sont en mesure de trouver un emploi.

Élaborer des cadres politiques complets pour le segment des toits – Les systèmes photovoltaïques résidentiels, commerciaux et industriels sur les toits créent plus d’emplois que les systèmes à grande échelle, en raison de leur intensité de main-d’œuvre plus élevée pendant la phase d’installation. Par conséquent, des stratégies doivent être rapidement développées pour déployer le photovoltaïque sur les toits afin de libérer cet énorme potentiel solaire et d’emploi.

Promouvoir la diversité dans l’industrie solaire – Les femmes ne représentent que 32% des emplois dans les énergies renouvelables, l’accès aux programmes de formation est la priorité absolue pour améliorer l’équilibre entre les sexes dans le secteur. Une main-d’œuvre européenne plus diversifiée en termes de genre, d’origine sociale et ethnique, d’orientation sexuelle permettrait également de mieux utiliser les talents et les compétences des travailleurs européens.

Il y a une carrière pour tout le monde dans le solaire

Grâce à la campagne #SolarWorks récemment lancée, SolarPower Europe prend de nouvelles mesures pour répondre aux recommandations politiques. En partenariat avec Grow with Google et aux côtés d’EuropeOn, la campagne présente la diversité des carrières dans le secteur solaire et met en relation les travailleurs solaires potentiels avec la bonne formation pour les faire démarrer. Dans le cadre de la campagne, SolarPower Europe a produit des vidéos #SolarWorks sur les marchés où une croissance solaire majeure est prévue : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et l’Espagne. La série de vidéos raconte les histoires des travailleurs solaires actuels sur divers sites, d’une usine agro-PV, d’une installation solaire flottante à une installation de fabrication, où ils partagent leur expérience et leurs conseils pour démarrer une carrière solaire. Le site Web de la campagne #SolarWorks présente des informations d’introduction sur le secteur pour les travailleurs solaires potentiels et fournit des liens directs vers des opportunités de formation sur les marchés clés identifiés. Il y a une carrière pour tout le monde dans le solaire. Reste à assurer et renforcer une main-d’œuvre solaire forte et croissante !