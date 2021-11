Clean Capital Energy et Enernovum crÃ©ent une sociÃ©tÃ© holding partagÃ©e pour financer leur dÃ©veloppement solaire

Après des années de coopération fructueuse, l’entreprise autrichienne Clean Capital Energy et le groupe allemand Enernovum, franchissent une nouvelle étape vers un avenir commun. En collaboration avec un investisseur institutionnel, la CCE Holding a été fondée en Autriche où son siège a été installé.

Il y a quelques années, les deux spécialistes du photovoltaïque Clean Capital Energy et Enernovum ont lancé une joint-venture en Italie pour développer ensemble des projets solaires. Cette coopération productive, qui a principalement porté sur le développement de projets de parité réseau, est désormais appelée à se développer encore. En collaboration avec un investisseur, CCE Holding a été fondée avec son siège à Vienne.

Un rôle central sur les marchés mondiaux des énergies renouvelables

L’objectif de CCE Holding est d’étendre le rôle actuel d’un “producteur d’électricité indépendant” (IPP) et d’assumer un rôle central sur les marchés mondiaux des énergies renouvelables à l’avenir. Toutes les activités tout au long de la chaîne de valeur, du développement, de la construction, du financement et de l’exploitation à la gestion des centrales photovoltaïques, continueront d’être regroupées en interne. En outre, l’expertise et l’expérience existantes seront également appliquées à l’intégration de nouvelles technologies futures. Les entreprises sont déjà activement impliquées dans la recherche et le développement de nouvelles solutions technologiques telles que les systèmes de stockage et l’hydrogène, apportant ainsi une autre contribution importante à la protection de notre environnement.

Un pipeline de projets avec plus de 2 gigawatts

Dans un premier temps, CCE Holding va acquérir des projets photovoltaïques d’une capacité nominale totale d’environ 500 MWc, dont 100 MWc sont déjà en exploitation. Tous les projets ont été développés en interne par Clean Capital Energy et enernovum. Les deux sociétés ont actuellement un pipeline de projets avec plus de 2 gigawatts de capacité nominale. Les propriétaires et directeurs généraux des deux sociétés, Martin Dürnberger (Clean Capital Energy) et Jörg Menyesch (enernovum), voient dans cette future coopération un jalon dans la croissance de leur entreprise. “Après la coopération très fructueuse de ces dernières années, cette fusion était la seule étape logique pour pouvoir avancer encore plus à l’avenir et apporter une contribution significative à la lutte contre le changement climatique” confie Martin Dürnberger, PDG de Clean Capital Energy. Jörg Menyesch, directeur général d’Enernovum, ajoute : « Sous la direction de CCE Holding, nous serons en mesure de nous attaquer à de nombreux projets passionnants à l’avenir et aurons encore plus d’opportunités de prendre en charge le développement de projets photovoltaïques à grande échelle dans d’autres régions, comme l’Europe de l’Est ».