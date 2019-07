Tenergie rÃ©alise avec ses partenaires un refinancement de rÃ©fÃ©rence (810 Mâ‚¬) chez les dÃ©veloppeurs solaires

Tenergie, opérateur français indépendant d’énergie renouvelable qui détient et gère aujourd’hui plus de 800 actifs solaires et éoliens pour une puissance de plus de 500 MW, et second producteur d’énergie solaire en France, vient de conclure avec succès le refinancement d’une partie de ses actifs solaires pour un montant de 810M€.

Tenergie et Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, ensemble actionnaires d’un portefeuille significatif d’actifs de production d’énergie renouvelable, viennent de finaliser le refinancement d’une partie de leurs actifs en exploitation (255 MW). Ce refinancement fait suite aux opérations similaires réalisées en 2018 pour un montant cumulé de 393 M€. Avec un montant de 810 M€, cette transaction est une référence sur le marché des énergies renouvelables en France et représente l’opération la plus conséquente jamais réalisée dans

le secteur solaire français.

Ce financement a été souscrit et garanti par un pool bancaire mené par BNP Paribas et le Groupe Crédit Agricole, avec la participation de BPIfrance, qui témoignent ainsi de leur confiance en Tenergie et son modèle de développement. Avec ce nouveau refinancement ainsi que les acquisitions majeures d’actifs réalisées au 1er semestre 2019, Tenergie affiche son ambition de poursuivre sa forte croissance et de continuer à être acteur de référence du marché de l’énergie solaire en France.

« Nous remercions nos partenaires financiers pour leur confiance. Cette opération est une étape de plus dans notre stratégie de croissance et illustre bien notre ambition d’être le premier acteur indépendant de production d’énergie solaire en France. Cette opération est un témoignage de la force de nos partenariats, notamment avec les grands établissements financiers français, qui nous accompagnent pour la transformation énergétique, ancrée dans les territoires », déclare Philippe Rochet, qui a récemment rejoint les équipes de Tenergie en qualité de Directeur Général Délégué Finances.

Encadré

Les acteurs de l’opération

• Prêteurs :

o En qualité d’arrangeurs : Auxifip (Crédit Agricole Unifergie), BNP Paribas et

Crédit Agricole CIB

o En qualité de participant à la transaction : BPIfrance

o En qualité de banque de couverture : BNP Paribas, Crédit Agricole Alpes Provence, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et LCL.

• Conseil du Sponsor : Astris Finance (conseil financier), Linklaters (taxe et légal), Ester Finance (conseil financier en couverture de taux)

• Conseils des prêteurs : Baringa (prix de marché), Clifford Chance (legal), Deloitte (modèle financier), LPA-CGR (due diligence légale), Marsh (due diligence assurance) et Rina (due diligence technique)

