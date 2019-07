2ème édition de la Semaine de la chaleur renouvelable les 3,4 et 5 décembre prochains à Paris et en régions

La chaleur renouvelable est un pilier de la transition énergétique, qui permet de répondre aux besoins en chaleur (près de la moitié de la consommation énergétique française) avec des énergies renouvelables et de récupération locales : bois- énergie, biogaz, chaleur de récupération industrielle, énergie des déchets, géothermie, solaire. Après une première édition qui a réuni 600 participants, la Semaine de la Chaleur Renouvelable revient cette année pour tous ceux qui souhaitent développer un projet ou simplement en savoir plus sur les énergies renouvelables thermiques !

Structurée autour de trois tables rondes, la conférence du 3 décembre sera l’occasion d’aborder tous les enjeux de la chaleur renouvelable : interventions politiques de haut niveau sur l’actualité et les évolutions à venir (loi énergie, programmation pluriannuelle de l’énergie, groupes de travail nationaux…), prises de parole des représentants des différentes filières, regards croisés d’aménageurs, d’architectes et d’urbanistes sur la place de la chaleur dans les projets… Un temps d’échanges et de co-construction sera également prévu au travers d’ateliers et via un espace d’exposition afin d’éclairer les participants sur le déploiement de solutions à l’échelle des collectivités, au sein des entreprises et dans l’habitat.

Le 4 décembre, les 15èmes Rencontres des réseaux de chaleur permettront plus spécifiquement de faire le point sur la riche actualité des réseaux de chaleur et de froid, d’évoquer leurs perspectives de développement et de présenter des projets innovants qui permettent de chauffer et de rafraîchir les Français à un prix compétitif avec des sources de chaleur renouvelable et de récupération locales. Le 5 décembre, l’événement se déplacera dans les territoires avec des visites de sites pour découvrir comment s’engager concrètement dans la transition énergétique. Ouverture des inscriptions le 3 septembre !

