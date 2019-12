Tenergie pour la premiÃ¨re fois exposant Ã  Energaia : comme un dÃ©sir dâ€™Ã©change et de rencontres avec les acteurs de la filiÃ¨re

Tenergie, opérateur en énergie renouvelable, sera présent pour la première fois au salon Energaïa, le forum des énergies renouvelables qui se tiendra les 11 et 12 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier. Récemment reconnu par Finergreen comme le deuxième producteur d’énergie solaire en France, Tenergie souhaite aller à la rencontre et échanger avec toutes les parties prenantes de la filière (professionnels, experts, élus, …) lors de cet événement majeur.

Installé à Meyreuil (près d’Aix-en-Provence) dans les Bouches-du-Rhône, Tenergie conçoit, développe, finance et exploite des centrales d’énergie renouvelable. Depuis plus de 10 ans, l’entreprise accompagne l’ensemble des acteurs des territoires (industriels, entreprises commerciales, agriculteurs et collectivités locales) en proposant des solutions clés en main qui leur permettent de produire une électricité propre et locale. L’entreprise, qui détient et gère plus de 800 centrales en France, soit près de 2 milliards d’euros d’actifs, souhaite aujourd’hui aller encore plus loin pour véritablement conduire la transformation du secteur et démocratiser l’accès à l’énergie renouvelable.

Informations pratiques :

Salon Energaïa

Stand D02 – Hall B2