Forum EnerGaia 2019 : Volterres présente sa solution de traçabilité en temps réel des EnR grâce à la blockchain

La société Volterres, adossée au groupe Sun’R, acteur indépendant historique 100% renouvelable en France, propose la première offre d’électricité verte, locale, 100% transparente et traçable. En association avec des producteurs indépendants d’énergie renouvelable et des consommateurs désireux de maîtriser leur consommation, les équipes de Volterres ont développé un outil inédit de traçabilité de l’origine de l’électricité, R.E.D.S, basé sur la technologie du registre de données distribué communément appelée “blockchain”. Cet outil permet de suivre le parcours de l’électricité du producteur vers le consommateur demi-heure par demi-heure, en indiquant la part d’énergie renouvelable réellement consommée ainsi que son origine géographique. Volterres met les préoccupations environnementales au cœur de son action et répond ainsi directement aux attentes des consommateurs souhaitant s’engager dans la transition énergétique.

Les offres vertes actuelles reposent sur le système des garanties d’origine qui assure qu’un ou plusieurs producteurs ont injecté ou injecteront, dans la même année et sur le réseau européen, une quantité d’électricité d’origine renouvelable équivalente à la consommation des clients du fournisseur. Ces offres ne garantissent pas que le client consomme effectivement 100% d’électricité renouvelable à chaque instant, car l’intermittence des EnR ne permet pas une production électrique continue. Seule une traçabilité de l’électricité au pas de temps le plus fin peut donner de la visibilité sur l’origine EnR de l’électricité réellement consommée par les clients de ces offres « vertes ». Ce que permet la technologie développée par Volterres !

Volterres sera présent au Forum EnerGaia au dans le hall B1 au stand D14. Ses équipes seront disponibles pour échanger sur les sujets suivants :

Comment doper le développement des EnR sur les territoires ?

En quoi la traçabilité par la blockchain représente-t-elle une solution d’avenir pour les EnR ?