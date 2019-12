EM-POWER 2020 : la neutralitÃ© carbone en entreprise

Réduire les émissions de CO2, économiser l’énergie et accroître l’efficacité énergétique : telles sont les nécessités du point de vue écologique. Sur le plan économique aussi, ces aspects ne cessent de gagner en importance. De plus en plus d’entreprises, de la PME à la multinationale, prennent leur responsabilité en matière de lutte contre le changement climatique planétaire. EM-Power, le salon professionnel pour l’utilisation intelligente de l’énergie dans l’industrie et le bâtiment, assiste les entrepreneurs sur le chemin de la neutralité carbone. Les visiteurs pourront y découvrir des produits et des solutions destinés à optimiser l’empreinte carbone dans l’ensemble des secteurs et à atteindre la neutralité carbone. En outre, lors de l’EM-Power Forum, ils pourront s’informer en détail sur l’achat d’électricité renouvelable, par exemple au travers des contrats de type PPA (Power Purchase Agreements).

« Le corporate sourcing »

Ikea, Unilever, Mars, Budweiser : l’initiative internationale RE100 rassemble les marques les plus influentes du monde. Elles se sont toutes engagées à s’approvisionner intégralement en énergies renouvelables dans tous les secteurs et à se mobiliser pour un futur sans CO2. Plus de 200 grandes entreprises les ont rejointes, notamment l’éditeur de logiciels Adobe, le constructeur automobile allemand BMW et la plus grande banque internationale HSBC. Le recours aux énergies renouvelables ne leur permet pas seulement de renforcer leur image, mais aussi de réaliser des économies sur les énergies conventionnelles.

Cette motivation se reflète dans l’évolution actuelle du marché du solaire : selon SolarPower Europe, association professionnelle de l’industrie solaire, ces dernières années, le pourcentage d’entreprises utilisatrices d’énergies renouvelables est monté en flèche. D’après ses chiffres, au cours des cinq dernières années, les entreprises ont conclu des contrats d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement ou PPA) représentant une puissance de 7,5 GW. Rien que cette année, ces contrats portent déjà sur plus de 1,6 GW. L’an dernier, les industriels et artisans ont signé de tels contrats pour l’équivalent de 3,4 GW. Le mot d’ordre est aujourd’hui au « corporate sourcing ». Un terme désignant l’engagement des entreprises à vouloir réduire leur empreinte carbone et, à cet effet, à passer aux énergies renouvelables. SolarPower Europe anticipe encore un renforcement de cette tendance.

Les entreprises sur le chemin vers un nouveau monde de l’énergie

Les principaux acteurs de la filière solaire réagissent à cette tendance en proposant désormais des solutions complètes destinées aux entreprises industrielles et artisanales. Ainsi, BayWa r.e. a déjà converti deux filiales d’une chaîne de supermarchés allemande à l’autoconsommation solaire. Même le promoteur immobilier international Goodman reconnaît les atouts du photovoltaïque. Il a en effet chargé BayWa r.e. d’installer des panneaux solaires sur trois grands centres logistiques dans le sud de l’Allemagne et aux Pays-Bas. Avec ce type de projets, Goodman permet à ses clients de réduire significativement leur empreinte carbone en faisant appel aux énergies renouvelables. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, il a aussi désormais enrichi son portefeuille de bâtiments neutres en carbone.

Le constructeur allemand de machines-outils ESM Energie- und Schwingungstechnik implanté à Heppenheim (Hesse) a déjà achevé sa transition énergétique. Il a adapté sa production en adoptant des mesures d’efficacité énergétique, construit ses bâtiments administratifs et ses ateliers de fabrication à la norme Maison passive et produit sa propre électricité à partir de la géothermie, du photovoltaïque et de l’éolien. En outre, il s’est engagé en faveur de la mobilité électrique et il incite ses fournisseurs à produire le plus possible en respectant l’environnement.

Les possibilités offertes par le couplage sectoriel

Si, il y a trente ans, ce sont essentiellement les particuliers qui ont été à l’origine de l’essor du photovoltaïque en installant des générateurs solaires, aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à reconnaître les atouts de l’autoproduction d’électricité renouvelable, que ce soit pour s’alimenter en électricité verte et bon marché ou pour décarboner leurs procédés de fabrication.

C’est précisément dans les entreprises ayant de forts besoins simultanés d’électricité et de chaleur, et tributaires de la mobilité que les possibilités offertes par le couplage sectoriel sont les plus importantes. Elles peuvent ainsi produire efficacement de l’électricité et de la chaleur au moyen de cogénérateurs, valoriser la chaleur fatale de leurs installations de production et consommer leur propre production d’électricité solaire, non seulement pour faire fonctionner leurs appareils électriques, mais aussi pour recharger leurs véhicules électriques.

EM-Power 2020 : le rendez-vous idéal pour tout ce qui touche au « corporate sourcing »

EM-Power, le salon professionnel pour l’utilisation intelligente de l’énergie dans l’industrie et le bâtiment, aide les entreprises sur le chemin de la neutralité carbone en présentant les possibilités et le potentiel du « corporate sourcing ». Il fournit des exemples de couplage sectoriel dans l’industrie et expose des produits permettant aux entreprises d’adapter leurs procédés aux énergies renouvelables. Par ailleurs, une session de l’EM-Power Forum assortie d’exposés est consacrée au « corporate sourcing ». À Munich, les visiteurs découvriront ainsi comment les entreprises peuvent satisfaire les revendications des clients et des investisseurs en faveur de davantage de durabilité et minimiser leurs émissions de CO2. Avec les trois autres salons professionnels consacrés à l’énergie se déroulant en parallèle (Intersolar Europe, ees Europe et Power2Drive Europe), qui présentent les piliers de ce nouveau monde de l’énergie, The smarter E Europe, le plus grand carrefour européen du secteur de l’énergie, est le lieu de rendez-vous incontournable sur le chemin de la neutralité carbone. EM-Power et les manifestations parallèles auront lieu du 17 au 19 juin 2020 dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe au parc des expositions de Munich Messe München.