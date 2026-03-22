Tenergie & OcÃ©alia sâ€™associent pour dÃ©velopper des voliÃ¨res agrivoltaÃ¯ques

Tenergie et le Groupe coopÃ©ratif agricole et agroalimentaire OcÃ©alia annoncent un partenariat stratÃ©gique pour le co-dÃ©veloppement de projets de voliÃ¨res photovoltaÃ¯ques destinÃ©es aux Ã©leveurs de volailles et de petits gibiers. Des bÃ©nÃ©fices pour les Ã©leveurs, les animaux et les territoiresâ€¯!â€‹

Tenergie et le Groupe coopÃ©ratif OcÃ©alia dÃ©fendent la mÃªme visionâ€¯: soutenir une agriculture nourriciÃ¨re, rÃ©munÃ©ratrice et durable. Forts de cette ambition partagÃ©e, les deux acteurs viennent de signer un partenariat pour le dÃ©veloppement dâ€™une douzaine de projets de voliÃ¨res photovoltaÃ¯ques qui combinent production agricole responsable et production dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, apportant ainsi une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux dâ€™indÃ©pendance alimentaire et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

Ces projets dâ€™une puissance unitaire dâ€™environ 10 MWc visent un objectif global de plus de 100 MWc Ã horizon 2 Ã 3 ans, ce qui Ã©quivaudra Ã la consommation Ã©lectrique annuelle de prÃ¨s de 25 000 foyers. Pour OcÃ©alia, ce partenariat sâ€™inscrit pleinement dans sa stratÃ©gie CAP 2030 dont lâ€™ambition premiÃ¨re est la crÃ©ation de valeur pour les adhÃ©rents. Permettre aux agriculteurs de gÃ©nÃ©rer un complÃ©ment de revenu grÃ¢ce Ã la production dâ€™Ã©nergie renouvelable, tout en prÃ©servant le potentiel agricole des terres et leur vocation nourriciÃ¨re, constitue un levier majeur de performance et de rÃ©silience des exploitations. Lâ€™agrivoltaÃ¯sme prÃ©sente en outre un intÃ©rÃªt dÃ©terminant : les revenus issus de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© sont largement dÃ©corrÃ©lÃ©s des alÃ©as climatiques et des fluctuations des marchÃ©s agricoles, auxquels les exploitations sont traditionnellement exposÃ©es. Cette diversification contribue Ã renforcer la stabilitÃ© Ã©conomique des fermes sur le long terme, avec un revenu pÃ©renne sur 40 ans, dans un contexte dâ€™incertitude croissante. Â«â€¯Nous sommes ravis de ce partenariat avec OcÃ©alia, qui marque une nouvelle Ã©tape pour unir nos forces avec le monde agricole et dÃ©velopper des projets agrivoltaÃ¯ques innovants, crÃ©ateurs de valeur pour les Ã©leveurs et les territoires Â» prÃ©ciseâ€¯StÃ©phane Michaut, Directeur DÃ©veloppement Grands projets chez Tenergie. Â«â€¯Cette co-entreprise sâ€™inscrit au cÅ“ur de notre mission : accompagner les adhÃ©rents vers des modÃ¨les rÃ©silients. En intÃ©grant la production dâ€™Ã©nergie solaire Ã lâ€™Ã©levage de volailles et petits gibiers, nous offrons Ã nos agriculteurs un levier de diversification sÃ©curisant, rÃ©pondant aux attentes sociÃ©tales sur le bien-Ãªtre animal et lâ€™Ã©nergie propre Â» souligne Mathieu Staub, Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™OcÃ©alia.

Un projet agrivoltaÃ¯que Ã double vocation : Ã©nergie propre et pÃ©rennitÃ© agricole

Dans le cadre de ce partenariat, des voliÃ¨res agrivoltaÃ¯ques seront dÃ©ployÃ©es sur une dizaine de sites dâ€™Ã©levage de toutes volailles et petits gibiers, notamment de poules pondeuses, des adhÃ©rents de la CoopÃ©rative. Ces structures innovantes combinent ombriÃ¨res Ã©quipÃ©es de panneaux solaires et systÃ¨mes de filets sÃ©curisÃ©s, offrant ainsi de multiples avantages. Elles contribuent au bien-Ãªtre animal et permettent dâ€™amÃ©liorer les conditions dâ€™Ã©levage en offrant toute lâ€™annÃ©e une protection physique au cheptel et apportant de lâ€™ombre nÃ©cessaire durant les pÃ©riodes de fortes chaleurs. Les filets sÃ©curisent lâ€™espace dâ€™Ã©levage contre les intrusions extÃ©rieures et les prÃ©dateurs, et limitent les risques de contact direct avec la faune sauvage. Lâ€™investissement sera intÃ©gralement portÃ© par Tenergie et OcÃ©alia, au travers dâ€™une co-entreprise, chargÃ©e de dÃ©velopper et dâ€™exploiter les installations photovoltaÃ¯ques. Les adhÃ©rents de la CoopÃ©rative bÃ©nÃ©ficieront directement des retombÃ©es Ã©conomiques de cette sociÃ©tÃ©, liÃ©es Ã la vente dâ€™Ã©lectricitÃ© produite sur les parcelles, tout en offrant Ã leurs animaux un abri ombragÃ© et sÃ©curisÃ© sur le plan sanitaire. Â«â€¯Nous sommes trÃ¨s heureux de dÃ©ployer ce concept innovant, qui renforce le bien-Ãªtre animal, amÃ©liore les conditions de travail des Ã©leveurs et contribue Ã la stabilitÃ© Ã©conomique des exploitations, tout en produisant de lâ€™Ã©lectricitÃ© propre et locale. Notre engagement dans cette sociÃ©tÃ© commune tÃ©moigne de notre confiance mutuelle dans la rÃ©ussite de ces projets, Ã la fois utiles pour le monde agricole et pour la transition Ã©nergÃ©tiqueâ€¯!â€¯Â» conclut StÃ©phane Michaut.