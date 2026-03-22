Lettre ouverte d’Énergie Partagée : le gouvernement français peut et doit soutenir les communautés énergétiques !

Énergie Partagée appelle le gouvernement français à accompagner les communautés énergétiques dans une lettre ouverte déjà co-signée par +50 représentant·es de l’énergie citoyenne ! Dans cette lettre, il est détaillé comment les communautés énergétiques stimulent l’économie et participent à la sécurité de l’UE. Soutenir les communautés énergétiques pour l’appropriation de la transition énergétique par les citoyens, et pour la souveraineté et la compétitivité de l’Union européenne et de la France, une nécessité !
Suite au Conseil “Energie”, au Conseil « Affaires générales » et au Conseil européen de ces derniers jours, nous souhaitons souligner le rôle crucial des communautés énergétiques pour renforcer la souveraineté énergétique de l’Union européenne et de la France et générer des retombées économiques locales. Les communautés énergétiques stimulent ainsi l’économie aux niveaux local et national et participent à la sécurité de l’UE.
Le 10 mars dernier, la Commission européenne a publié le « Citizens Energy Package » (Paquet Énergie Citoyenne), qui propose de décupler la capacité des projets citoyens pour atteindre 90 GW d’ici 2030. Cela signifie qu’à l’échelle européenne, plus de 16 millions de foyers, 630 000 PME et 300 000 acteurs publics pourraient produire leur propre énergie d’ici seulement 4 ans.
Les communautés énergétiques constituent un levier stratégique pour la France, permettant notamment de :
- Contribuer au développement régional et à la cohésion des territoires : les projets portés par les communautés énergétiques génèrent 2 à 3 fois plus de retombées économiques pour les territoires locaux par rapport aux projets privés, (Etude d’Energie Partagée, 2019). Elles permettent ainsi de dynamiser la vie économique locale et de financer des services publics de proximité. Pour chaque euro investi dans un projet citoyen, 2,5€ profitent au territoire.
- Accélérer la transition et la souveraineté énergétique : selon l’observatoire de l’énergie citoyenne, la France compte déjà plus de 480 projets représentant 1,7 TWh d’électricité et 117 GWh de chaleur par an, soit la consommation (hors chauffage) de plus d’un million de personnes. Ces projets à gouvernance locale favorisent l’acceptabilité, permettant de diviser par deux le temps de déploiement des projets éoliens sans recours.
- Protéger le pouvoir d’achat des Français : la production d’énergie locale permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et augmente ainsi le potentiel de résilience des territoires et leur capacité à se projeter dans l’avenir. Les opérations d’autoconsommation collective proposent également une stabilité des prix et sont ainsi un rempart contre leur volatilité dans le contexte géopolitique actuel.
- Soutenir les zones rurales et les agriculteurs : elles diversifient les revenus des agriculteurs et réduisent leurs charges d’exploitation (par exemple via la location de toits de bâtiments agricoles ou la méthanisation ou l’agrivoltaïsme).
Énergie Partagée appelle ainsi la France à prendre des mesures ambitieuses pour mettre en œuvre les objectifs du Paquet Énergie Citoyenne. En cette période de tensions, l’énergie citoyenne peut insuffler un sentiment de fierté collective et accompagner la reconstruction de la confiance des citoyens envers le monde politique à travers la participation démocratique.
Énergie Partagée appelle ainsi les acteurs publics français à :
- Soutenir les communautés énergétiques dans le prochain budget de l’UE (2028-2034), afin de massifier cette manière de produire l’énergie et de mobiliser des milliards d’euros de capital citoyen.
- Intégrer des réformes et des investissements spécifiques aux communautés énergétiques dans les plans de partenariat nationaux et régionaux.
- Soutenir un budget dédié au programme LIFE, notamment le volet LIFE ENERCOM dédié à l’accompagnement des communautés énergétiques.
- Soutenir une mention dédiée aux communautés énergétiques dans les conclusions du Conseil sur le budget de l’UE. Cette reconnaissance s’inscrirait dans la lignée des conclusions du Conseil de mai 2024 sur le plan d’action de l’UE pour les réseaux, qui appelaient les États membres à « garantir une approche de la transition énergétique centrée sur le citoyen, impliquant étroitement les citoyens, les coopératives énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable ».
- Le soutien aux communautés énergétiques est déjà mentionné dans la plupart des rapports par pays du Semestre européen et dans les recommandations spécifiques par pays (RSP) pour la période 2023-2025. Nous encourageons vivement le gouvernement français à traduire cette orientation politique en actions concrètes, en évaluant les barrières du contexte français ainsi que le potentiel des communautés énergétiques, et en mettant en place un cadre favorable sur les plans technique, juridique, financier, etc.
- Exploiter le Paquet Réseaux (Grids Package) pour soutenir et prioriser les projets d’énergie citoyenne, reconnus pour leur forte valeur sociale ajoutée, lors de leurs demandes de raccordement au réseau électrique.
- Utiliser le Paquet Énergie Citoyenne pour élaborer une stratégie nationale ambitieuse et fixer des objectifs chiffrés pour les communautés énergétiques, en cohérence avec la proposition de la Commission.
Liste des signataires
Jean-Baptiste Boyer, Président d’Energie Partagée
Anne Auclair, Directrice du Réseau Cler
Béatrice Delpech, Directrice générale adjointe d’ENERCOOP
Patrick Gèze, Coprésident d’Enercitif
Jean-Luc Rouby, Président de Thau Energies Citoyennes SCIC SAS
Nicolas Gente, DGD AVIERGIES
Michel Ollivier, Président de Centrales villageoises de Soleil sur Vilaine
Marc Lipinski, Président de Centrales villageoises Lucioles Energies
Pierre Julien Cournil, Directeur de DWATTS
Alain Buron, Co-président d’Energies Vendomoises
Pierre Philippe, Président d’Energies Partagées en Alsace SAS
Pierre Delalande, Président d’Énergies Citoyennes 87
Bruno Liscia, Membre du conseil coopératif Cibrav
Elisabeth Honnons, Directrice générale de Midi Quercy énergies citoyennes
Bernard Lemoult, Président de la SAS EnR Chantrerie
Bertrand Rodriguez, Directeur général de CatEnR
Didier Chateau, Directeur d’Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURA-EE)
Bruno Guyot, Membre du conseil d’administration de Vents Citoyens
Johannes Van Strien, Président de l’association ECLAS
Gauthier Thierry, Chargé de mission territorial à EnergETHIC
Yann Verhoye, Président de Phare Ouest Energie
Guy Martin, Administrateur d’AN!rs17
Jean Farenc, Administrateur de Coop de So
Arnold Dossin, Président de la SAS coopérative Photovoltaïque Sén’helios
Bertrand Cardinal, Président de la SCIC-SAS Coopec
Pierre Maes, Vice-président de la SAS Cévennes durables
Patric Kruissel, Président du collectif O’Watt Citoyen
Maël Rampillon, Président de I-ENER
Jean-Michel Ferry, Directeur général de la SCIC Bois Energie Lot SA
Bruno Spiquel, Administrateur de Plein-Soleil
Loïc Jouët, Président d’Énergies citoyennes en Pays de Vilaine
Marie-Noëlle Jay, Animatrice du Réseau ECLORE
Jean Louis De Giovanni, Président de la SAS Cinergie
Alain Grang, Bénévole à Sud Vivarhone Energies
Vincent Réquillart, Président de l’association Les Rayons Verts
Françoise Tellier, Administratrice de la FNE PACA
Evelyne Coulon, Coprésidente de l’Association Vents Citoyens
Robert Chaboud, Sociétaire d’ENERCOOP PACA
Cécile Ahmed Abdi, Solar Cyt Durance
Frétigné Jean-Luc, Président SAS Vents citoyens SHDM
Marc-Antoine Brice, Directeur de la SCIC La Charbonnette
Alain ETIENNE Président du Conseil Coopératif – SCIC VoisiWATT
Julien Menaut, Président de Solévent
Pascal Challet, Président Centrales Villageoise Toi & Toits
Claude Cedou, Président d’ATEEVA
François Mulet, président d’Energie Citoyenne d’Opale
Cédric Bard, Président de La Solaire du Lac Annecy
Léna Migne, Coordinatrice de l’ALE 08
Cyril SURBLED, ENERCOOP Normandie
Nicolas Escande, Président de Centrales Villageoises Le Solaret
Fanny Vadon, Présidente de la SAS citoyenne Wattisère
Colline Baudin, CIRENA
Diane Roussel, Chargée de développement territorial Sud PACA Energie Partagée Association
Jacques Le Bart, Président de la SCIC SAS Citoy’enR