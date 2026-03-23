3Ã¨me Ã©dition du Salon Professionnel PhotovoltaÃ¯que Grand Est le 26 mars Ã  Strasbourg â€“ La Wantzenau

AprÃ¨s le succÃ¨s des prÃ©cÃ©dentes Ã©ditions, Vitasolar organise la 3Ã¨me Ã©dition du Salon Professionnel PhotovoltaÃ¯que Grand Est. Cette journÃ©e est dÃ©diÃ©e aux professionnels du solaire souhaitant Ã©changer, dÃ©couvrir les innovations du marchÃ© et dÃ©velopper leur activitÃ©. Elle offre la possibilitÃ© de rencontrer plus de 20 fabricants majeurs du photovoltaÃ¯que, dâ€™assister Ã des confÃ©rences techniques sur les enjeux actuels, de dÃ©velopper son rÃ©seau professionnel et bien sÃ»r de dÃ©couvrir les nouvelles solutions du secteur. La participation est gratuite mais lâ€™inscription est obligatoire au vu des places limitÃ©es.

Au programme des confÃ©rences, toutes les thÃ©matiques actuelles autour du solaire seront abordÃ©esÂ : autoconsommation collective : produire, partager et maÃ®triser son Ã©nergie localement ; agrÃ©gation et gestion intelligente des rÃ©seauxÂ ; stockage dâ€™Ã©nergie C&I : sÃ©curiser et optimiser la performance Ã©nergÃ©tiqueÂ ; petit stockage : optimiser lâ€™Ã©nergie au plus prÃ¨s des usagesâ€¦ Autant de sujets qui abordent la flexibilitÃ© et lâ€™intÃ©gration optimisÃ©e du solaire photovoltaÃ¯que au sein des rÃ©seaux. UnÂ salon pro qui colle au changement de paradigme vÃ©cue par la filiÃ¨reÂ !

EncadrÃ©

Les exposants

AmperPV â€¢ APsystems â€¢ BSLBATT â€¢ Cap Ã l’Est â€¢ Corporation des Ã‰lectriciens â€¢ Edilians â€¢ Enphase â€¢ EPC Solaire â€¢ Fronius â€¢ Hoymiles â€¢ Huawei â€¢ Jolywood â€¢ K2 Systems â€¢ Pytes â€¢ Revolt.eco â€¢ Siebert Solar â€¢ Solis â€¢ Solteo â€¢ Soren â€¢ StÃ¤ubli â€¢ Symphonics â€¢ Technideal â€¢ Tigo â€¢ Victron Energy â€¢ Voltec Solar