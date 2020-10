Tenergie met en service sa 500Ã¨me centrale solaire sur hangar agricole et fait rimer le solaire avec la terre

Depuis plus de 10 ans, Tenergie créé des synergies entre monde agricole et production d’électricité verte. La preuve par 500 pour ce qui est des hangars agricoles ! Sans oublier les autres innovations entre terre, serres et solaire.

Tenergie, reconnu comme le deuxième acteur de l’énergie solaire en France, met son savoir-faire au service des agriculteurs depuis plus de 10 ans. L’entreprise accompagne les agriculteurs dans l’amélioration de leurs conditions d’exploitations en finançant la construction de hangars ou de serres et la rénovation de toitures. Des nouveaux outils de productions à moindre coût et des revenus complémentaires pour l’agriculteur : un accélérateur de la transition énergétique et agricole. En ce mois d’octobre 2020, Tenergie fête sa 500ème mise en service de hangar agricole. « Il y a 10 ans, nous avons fait le choix de la proximité et pris l’engagement de mettre notre savoir-faire au service des territoires et des acteurs qui participent à leur développement, notamment les agriculteurs. Nous avons rapidement constaté les synergies incroyables entre nos solutions photovoltaïques et leurs problématiques : financement d’un nouveau bâtiment pour entreposer et protéger son matériel, garantie d’une partie du revenu, protection contre les intempéries, aide à la transition vers le bio, développement de la vente en circuit court… Chez Tenergie, nous nous évertuons chaque jour à accompagner les agriculteurs et leur apporter des solutions tout en développant la production d’énergie renouvelable » explique Gauthier Dieny, Directeur Général Délégué Développement de Tenergie.

Construction de hangar et location de toitures

Tenergie prône le double usage du foncier pour créer des synergies entre activité économique et transition énergétique. L’entreprise propose ainsi la construction de hangars avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Elle accompagne les agriculteurs dans le développement, la construction du hangar et prend en charge la majeure partie des frais. En échange, elle exploite la centrale photovoltaïque et revend l’électricité produite par les panneaux. Le client bénéficie ainsi de l’usage de cette structure qui conjugue utilité à son activité et production d’énergie renouvelable. Cette opération permet non seulement aux agriculteurs de moderniser et revaloriser leur foncier mais aussi de devenir acteurs de la transition énergétique en participant activement à la production d’une énergie propre et locale. « Nous sommes paysans de père en fils depuis plus de trois cents ans sur la même exploitation de 30 hectares de vergers, maraîchages, vignes et céréales. Aujourd’hui encore, nous travaillons en famille. En 2013, le besoin d’un nouveau hangar est devenu évident mais nous n’avions pas les moyens pour le financer. Un de nos amis avait bénéficié d’un local financé par Tenergie. Nous avons pris contact avec eux. Seul le terrassement est resté à notre charge. Le hangar de 800m² couverts et 300 m² sous auvent a changé la vie de la ferme. Le matériel est à l’abri, et la zone de stockage est plus fonctionnelle et plus grande, ce qui permet un développement de l’activité. Pour moi qui étais déjà sensibilisé au tri et au recyclage, je trouve que les énergies durables, c’est une jolie continuité » explique Stéphane Micanel, agriculteur à Tallard (05).

Tenergie intervient également sur des bâtiments existants en proposant des solutions de rénovation de couverture, notamment de désamiantage. « Nous gardons cette logique gagnant-gagnant : l’agriculteur bénéficie d’une nouvelle toiture saine et étanche ainsi que des revenus complémentaires grâce à la production d’électricité renouvelable par Tenergie » précise Gauthier Dieny. Au-delà de des offres « historiques », l’entreprise développe des solutions plus innovantes pour répondre à de nouveaux enjeux.

Serre Tenairlux © et autres innovations

Au-delà de des offres « historiques », l’entreprise développe des solutions plus innovantes pour répondre à de nouveaux enjeux. Protéger les cultures des aléas climatiques, faciliter le passage en bio et assurer un bon rendement des cultures tout en produisant de l’électricité renouvelable, c’est un défi que souhaitait relever Tenergie. Le premier projet de ce modèle de serre innovante a été conçu en partenariat avec Laurent Chabert, producteur d’asperges à Mallemort, dans les Bouches-du-Rhône, en 2017. Un projet gagnant-gagnant : Laurent Chabert a bénéficié de la construction de serres sur près de 3 hectares de parcelles, sans aucun investissement. Et près de 8000 panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture permettant à Tenergie de produire 3 GWh / an. La lumière est mieux répartie grâce à une disposition inédite des panneaux, une toiture asymétrique et le recours à un matériau très diffuseur. La ventilation elle aussi a été optimisée. « Trois ans plus tard, je me félicite de ce choix. Les obtentions administratives ont été longues à obtenir en raison d’un grand nombre d’abus dans le passé. Certains projets de sociétés d’installation de panneaux solaires peu scrupuleuses donnaient lieu à la construction de serre sous lesquelles jamais rien ne poussait. J’ai co-construit le cahier des charges de cette serre très innovante avec Tenergie, nous n’étions pas du tout dans ce cas de figure » explique Laurent Chabert. « Comme le sol a été pas mal tassé avec les travaux, j’ai commencé par des courgettes qui n’ont pas besoin d’un sol très riche et maintenant, petit à petit, je replante l’asperge » précise-t-il. Après trois ans de retour d’expérience concluant sur la production agricole, l’entreprise est prête au déploiement de son offre jusqu’alors expérimentale. Tenergie souhaite aller encore un cran plus loin en travaillant sur d’autres synergies entre monde agricole et photovoltaïque et a élargi géographiquement son offre au Grand-Ouest (Bretagne et pays nantais) et aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté pour permettre à davantage d’agriculteurs de bénéficier de ces solutions.