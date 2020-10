L’AFHYPAC devient France HydrogÃ¨ne

Par un vote franc et massif, les membres de l’AFHYPAC (Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible) se sont exprimés le 7 octobre en Assemblée générale extraordinaire pour faire évoluer le nom de l’association. France Hydrogène a gagné la mise ! Un nouveau nom pour de plus grandes ambitions.

Les membres de l’association oeuvrant dans la filière hydrogène – près de 200 à l’heure actuelle – ont souhaité marquer un changement important et inscrire l’association dans la forte dynamique de développement de l’hydrogène en France. « Le Lancement de la Stratégie française le 8 septembre dernier annonce une ère nouvelle pour l’hydrogène en France et en Europe. L’hydrogène va devenir une industrie stratégique pour notre pays. Notre association se doit de refléter cette nouvelle dimension. Et le premier pas pour accompagner cette évolution, c’est un nouveau nom clair, lisible et immédiatement compréhensible par tous les publics. Ainsi, nous réaffirmons nos ambitions : porter haut et fort les couleurs de l’hydrogène, refléter cette puissante dynamique et la faire rayonner en France comme à l’international. » déclare Philippe Boucly, Président de France Hydrogène.

Des Délégations Régionales pour fédérer les acteurs au plus près du terrain

Lors de cette Assemblée générale, la création de Délégations Régionales a également été inscrite dans les statuts de l’association. Ces Délégations vont se mettre en place dans toutes les régions métropolitaines et réuniront les membres de France Hydrogène, acteurs de l’hydrogène en région. Concrètement, elles vont permettre de renforcer les liens avec les territoires, faire remonter leurs enjeux et problématiques au niveau national et démultiplier les actions de la filière hydrogène sur l’ensemble du territoire. Parmi leurs objectifs : favoriser le développement de projets territoriaux d’envergure en incitant à mutualiser les besoins, faire émerger des partenariats solides entre collectivités et industriels afin de synchroniser l’émergence de l’offre et le développement des usages, axe fort de la Stratégie Hydrogène française. La structuration de la filière est une étape importante pour le déploiement massif de l’hydrogène en France. Avec la mise en place de ses Délégations Régionales, France Hydrogène entend y participer activement et réussir cette structuration avec les territoires.