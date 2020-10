Le groupe SorÃ©gies et la startup ZE Energy inaugurent le premier parc PV Ã©quipÃ© dâ€™une batterie de stockage en mÃ©tropole

Le parc photovoltaïque au sol de Senillé-Saint-Sauveur (Vienne) sera le premier en France continentale à être équipé d’une batterie de stockage, rendant l’énergie solaire disponible aux heures où les activités humaines le nécessitent. Cette innovation a été réalisée grâce à un partenariat entre la startup ZE Energy et le Groupe Sorégies, énergéticien intégré, propriétaire de la centrale photovoltaïque. Elle a également reçu le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Détails !

Le parc photovoltaïque au sol de Senillé-Saint-Sauveur, situé à 35 km de Poitiers, produit 13 GWh d’électricité par an, soit la consommation de 7 200 habitants, hors chauffage. Il s’enrichit aujourd’hui d’une batterie de stockage. Cette solution technique déjà mise en œuvre dans des systèmes hors réseau ou sur des îles, permet de répondre au défi majeur posé par l’énergie solaire : son intermittence. Sa mise en œuvre dans le contexte économique de l’Europe continentale – avec des prix d’électricité beaucoup plus faibles – constitue une réelle innovation. Grâce au modèle économique développé par ZE Energy, il est désormais possible de résoudre les problèmes liés à l’intermittence du renouvelable : la valorisation de l’électricité photovoltaïque et son intégration dans le réseau électrique. Cette énergie combine tous les avantages du solaire en termes de coût de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO2.

Réinjecter dans le réseau l’énergie photovoltaïque et améliorer sa valorisation

Forte de ce modèle économique innovant, ZE Energy avait initié dès 2019 des contacts avec Sorégies et Sergies, le producteur d’énergie renouvelable du Groupe. Les deux parties avaient signé une convention de collaboration, et c’est ensemble qu’elles ont répondu à l’appel d’offre long terme de RTE (Réseau de Transport d’Electricité) fin 2019. Lauréates, les deux entreprises ont réalisé le chantier en deux mois. Le système de stockage a été fourni par Entech et le système de pilotage du stockage par Emerson, sur la base d’un cahier des charges élaboré par ZE Energy. Dès sa mise en service, le système de stockage permettra de piloter le volume d’électricité fourni au réseau national et local en contribuant au mécanisme de réglage fréquence, et améliorera la valorisation de l’énergie de la centrale. L’exploitation de ce premier parc équipé d’un système de stockage implique l’ensemble des entreprises du Groupe Sorégies, et de ZE Energy autour de ZE Energies Vienne, structure créée spécifiquement pour ce partenariat.

« Permettre une intégration massive des énergies renouvelables sur le réseau »

« Nous sommes très heureux de l’aboutissement de ce projet commun, développé dans des conditions compliquées du fait de la crise sanitaire. Cette première réalisation ouvre la voie au développement de nouveaux projets, en France et à l’international. Nos centrales intelligentes vont permettre de donner un coup d’accélérateur massif au développement du photovoltaïque, qui est la source d’électricité la plus porteuse des EnR » estime Mathieu Lassagne, Président de ZE Energy. « Le stockage d’énergie est un enjeu stratégique pour tous les métiers du Groupe Sorégies, énergéticien intégré, pour optimiser la production d’énergie renouvelable, lisser son intermittence, contribuer à la qualité du réseau électrique et permettre une intégration massive des énergies renouvelables sur le réseau. Le Groupe Sorégies se réjouit de cette collaboration avec ZE Energy qui s’inscrit pleinement dans notre vision d’une innovation collaborative » conclut Frédéric Bouvier, Directeur Général du Groupe Sorégies.