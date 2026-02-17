Tenergie franchit la barre du GW !

Tenergie, premier dÃ©veloppeur et producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables, dÃ©passe aujourdâ€™hui le seuil symbolique dâ€™1 GW de puissance installÃ©e, avec plus de 2400 centrales solaires et Ã©oliennes en exploitation. Cette Ã©tape clÃ© de son plan de croissance, franchie avec succÃ¨s, illustre la soliditÃ© du Groupe et concrÃ©tise le savoir-faire de ses Ã©quipes. Un seuil dÃ©terminant est atteintÂ !

CrÃ©Ã©e en 2008, devenue SociÃ©tÃ© Ã Mission en 2020, Tenergie dÃ©tient et exploite dÃ©sormais un parc dâ€™une puissance installÃ©e dâ€™1 GW, composÃ© de plus de 2400 centrales solaires, Ã©oliennes et unitÃ©s de mÃ©thanisation. En 2025, lâ€™entreprise a produit 1 200 000 GWh dâ€™Ã©nergie propre et locale, ce qui Ã©quivaut Ã la consommation Ã©lectrique annuelle de 530 000 habitants, soit lâ€™Ã©quivalent de la population dâ€™une ville comme Toulouse. Ces rÃ©sultats soutiennent pleinement sa raison dâ€™Ãªtre qui est dâ€™Â« accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique pour un monde dÃ©carbonÃ©, durable et solidaire Â».

Un point dâ€™Ã©tape, pas un point final

MalgrÃ© un contexte politico-Ã©conomique chahutÃ©, Tenergie, forte de cette base solide, poursuit avec dÃ©termination sa trajectoire de croissance et se projette rÃ©solument vers lâ€™avenir. Lâ€™Ã©nergÃ©ticien aixois rÃ©affirme son ambition de continuer Ã faire croitre durablement et de maniÃ¨re soutenue son parc. La puissance de 1,5 GW constitue son prochain palier structurant. ParallÃ¨lement, Tenergie renforce sa dynamique dâ€™innovation en dÃ©veloppant de nouvelles offres de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© en circuit court Ã destination des entreprises et des collectivitÃ©s. Ces solutions sâ€™articulent notamment autour de lâ€™autoconsommation individuelle et collective, ainsi que la vente dâ€™Ã©lectricitÃ© de grÃ© Ã grÃ©, permettant Ã lâ€™entreprise de sâ€™affranchir progressivement des mÃ©canismes dâ€™obligation dâ€™achat. Â« Le coÃ»t de lâ€™Ã©nergie est aujourdâ€™hui au cÅ“ur des prÃ©occupations des chefs dâ€™entreprise et des Ã©lus. Ce qui distingue Tenergie, câ€™est son maillage territorial exceptionnel avec ces 2400 centrales en service GrÃ¢ce Ã cette prÃ©sence locale, nous pouvons dÃ©ployer des solutions dâ€™Ã©nergie renouvelable directement au plus prÃ¨s des de nos clients et crÃ©er des circuits courts du producteur au consommateur. Nous endossons ainsi le rÃ´le dâ€™Energiculteur en rÃ©fÃ©rence au monde agricole avec qui nous travaillons et que nous soutenons depuis des annÃ©es. RÃ©sultat une Ã©lectricitÃ© propre, produite et consommÃ©e localement, Ã la fois compÃ©titive, stable et respectueuse de la planÃ¨te ! Â» dÃ©clare FranÃ§ois Trabucco, Directeur GÃ©nÃ©ral de Tenergie.

Â«Â Oui, des dÃ©fis subsistent â€” flexibilitÃ©, stockage â€” mais ils ne doivent pas freiner lâ€™essor des EnRÂ Â»

Tenergie inscrit aussi pleinement la croissance externe dans son plan de dÃ©veloppement, via lâ€™acquisition de centrales en exploitation en France et Ã lâ€™international. A titre dâ€™exemple, la sociÃ©tÃ© a conclu fin 2025 lâ€™acquisition dâ€™un portefeuille de plus 300 centrales solaires pour 32 MW. Lâ€™automatisation et lâ€™analyse de donnÃ©es via lâ€™IA, la performance des outils de pilotage et de supervision, lâ€™expertise des collaborateurs ont permis ce succÃ¨s collectif.

Tenergie adresse aussi les dÃ©fis de la pilotabilitÃ©, la flexibilitÃ© et du stockage. Pour pallier lâ€™intermittence des Ã©nergies renouvelables et garantir la stabilitÃ© du rÃ©seau, les Ã©quipes conÃ§oivent progressivement de nouvelles solutions innovantes, Ã chaque maillon de la chaÃ®ne de valeur. Â« Les renouvelables sont un levier clÃ© pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise : moins de dÃ©pendance aux importations, moins de fossiles, et des prix dâ€™Ã©lectricitÃ© plus stables. Oui, des dÃ©fis subsistent â€” flexibilitÃ©, stockage â€” mais ils ne doivent pas freiner leur essor. La rÃ©cente publication de la PPE 3 confirme la prioritÃ© absolue de produire une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, souveraine et compÃ©titive. Nous ne devons pas nous enfermer dans des dÃ©bats idÃ©ologiques stÃ©riles et garder ce cap en tÃªte, place Ã lâ€™action ! Â» prÃ©cise Nicolas Jeuffrain, PrÃ©sident de Tenergie.