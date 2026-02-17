PPE3 : le pari risquÃ© dâ€™une vision dÃ©passÃ©e des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie par Becquerel Institute

La Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3) est enfin publiÃ©e. AprÃ¨s des annÃ©es dâ€™attente, le soulagement pourrait dominer. Mais ce soulagement ne doit pas masquer lâ€™essentiel : la stratÃ©gie proposÃ©e repose sur une lecture incomplÃ¨te et dÃ©jÃ datÃ©e des dynamiques Ã©conomiques des Ã©nergies renouvelables et du stockage. Analyse de lâ€˜Institut BecquerelÂ !

Le dÃ©bat Ã©nergÃ©tique franÃ§ais reste marquÃ© par une opposition fÃ©roce entre nuclÃ©aire et renouvelables. Or, le vÃ©ritable sujet est celui des trajectoires de coÃ»ts, des risques industriels et des Ã©volutions technologiques. Et sur ces trois dimensions, le monde avance plus vite que la comprÃ©hension de la classe politique et du grand publique. Rappelons que le monde a installÃ© plus de 700 GW de nouvelles capacitÃ©s solaires en 2025, câ€™est donc 10% de lâ€™Ã©lectricitÃ© mondiale qui provient aujourdâ€™hui du solaire, et mÃªme 20% dans lâ€™Union EuropÃ©enne.

Le solaire : une rÃ©alitÃ© Ã©conomique dÃ©sormais incontournable

En France, les nouvelles centrales solaires nÃ©cessitent aujourdâ€™hui un complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration situÃ© autour de 65 Ã 75 â‚¬/MWh selon les derniers appels dâ€™offres de la Commission de rÃ©gulation de l’Ã©nergie. Ce niveau Ã©tonne quand on compare avec les analyses internationales : selon lâ€™International Renewable Energy Agency, le photovoltaÃ¯que est devenu, dans une large partie du monde, la source dâ€™Ã©lectricitÃ© la moins chÃ¨re. En Espagne, les centrales produisent sous 30 â‚¬/MWh, en Allemagne 50 â‚¬/MWh. Â«Â Il y a des marges de progression en France, mais malgrÃ© cela le solaire reste compÃ©titif. Il est dâ€™ailleurs temps pour la filiÃ¨re de vivre dÃ©sormais de ses propres ailesÂ Â» confie GaÃ«tan Masson, directeur gÃ©nÃ©ral du Becquerel Institute. Certes, le solaire est variable. Il ne produit pas la nuit. Mais il est parfaitement prÃ©visible. Surtout, il est complÃ©mentaire de lâ€™Ã©olien, dont les profils saisonniers et horaires sont diffÃ©rents. Cette complÃ©mentaritÃ© est documentÃ©e par lâ€™Agence internationale de l’Ã©nergie dans ses travaux sur lâ€™intÃ©gration des renouvelables. En France, lâ€™ADEME a montrÃ© quâ€™un mix Ã©lectrique 100% renouvelable est possible en France, Ã des coÃ»ts compÃ©titifs. Limiter lâ€™Ã©olien revient mÃ©caniquement Ã limiter lâ€™optimisation du solaire. Aucun grand pays europÃ©en, en dehors de la France, ne fait aujourdâ€™hui ce choix de restriction stratÃ©gique.

Le grand absent : la rÃ©volution du stockage

La PPE3 reste Ã©tonnamment discrÃ¨te sur le stockage batterie. Pourtant, câ€™est lÃ que se joue une transformation majeure. Selon BloombergNEF, les coÃ»ts des systÃ¨mes de batteries ont chutÃ© dâ€™environ 40 % en 2024, puis encore dâ€™environ 30 % en 2025. Les systÃ¨mes dits Â« quatre heures Â», capables de stocker la production solaire de la mi-journÃ©e pour la restituer en soirÃ©e deviennent Ã©conomiquement compÃ©titifs. Cette dynamique nâ€™est pas thÃ©orique. Elle est dÃ©jÃ visible en Australie, en Californie ou en Chine, oÃ¹ le stockage permet dâ€™absorber des volumes croissants de production solaire et dâ€™en lisser les effets sur le rÃ©seau. En Chine, 145 GW de stockage ont Ã©tÃ© ajoutÃ©s au rÃ©seau en 2025 seulement. Qui plus est, le stockage permet de bÃ©nÃ©ficier de revenus liÃ©s Ã la gestion du rÃ©seau, avec de nouvelles opportunitÃ©s en cours de mise en place dans de nombreux pays europÃ©ens. Â«Â Aujourdâ€™hui, un couple solaire + stockage quatre heures pourrait produire une Ã©lectricitÃ© Â« quasi-base Â» sur les heures diurnes dans une fourchette de lâ€™ordre de 90 Ã 110 â‚¬/MWh selon les hypothÃ¨ses de financement. Et cette fourchette est orientÃ©e Ã la baisse. La question nâ€™est donc plus de savoir si le stockage fonctionnera. Il fonctionne dÃ©jÃ . La question est de savoir Ã quelle vitesse ses coÃ»ts continueront de diminuerÂ Â» GaÃ«tan Masson.

Â«Â Les 17 GWac dâ€™ici 2030 pourraient devenir 34 ou mÃªme 42 GWdc installÃ©sÂ Â»

Surtout, le stockage combinÃ© avec le solaire change la donne en termes de raccordement au rÃ©seau : jusquâ€™Ã aujourdâ€™hui nous installations marginalement plus de capacitÃ©s solaires rÃ©elles que ce qui Ã©tait injectÃ© sur le rÃ©seau : dÃ©but 2026, nous avions environ 37 GWdc dÃ©ployÃ©s, pour 31 GWac de puissance maximale injectÃ©e. Â«Â Le stockage modifie cet Ã©quilibre, avec la possibilitÃ© de dÃ©ployer beaucoup plus de puissance nominale que ce qui sera injectÃ© : de nombreux onduleurs permettent dÃ©jÃ aujourdâ€™hui de gÃ©rer un ratio de 3 entre la puissance DC (la puissance nominale des panneaux) et la puissance AC (la limite dâ€™injection). Un ratio de 2,5 est dÃ©jÃ observÃ© sur des installations en Asie. Les 48 GW de la PPE3 doivent donc Ãªtre compris comme une vÃ©ritable incitation Ã dÃ©velopper massivement le stockage en France : les 17 GWac dâ€™ici 2030 pourraient devenir 34 ou mÃªme 42 GWdc installÃ©s Ã cette Ã©chÃ©anceÂ Â» conclut GaÃ«tan Masson.

Le pari nuclÃ©aire : visibilitÃ© politique, incertitude industrielle

Face Ã cette dynamique, la PPE3 mise massivement sur le nouveau nuclÃ©aire. La capacitÃ© du nuclÃ©aire Ã produire une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et pilotable nâ€™est pas contestÃ©e. En revanche, la capacitÃ© franÃ§aise Ã construire dans les dÃ©lais et dans les budgets lâ€™est davantage – Flamanville 3 en est la preuve. Qui peut affirmer sÃ©rieusement que, dâ€™ici 2038, le triptyque solaire + Ã©olien + stockage ne produira pas une Ã©lectricitÃ© compÃ©titive en base Ã un coÃ»t infÃ©rieur ? Au vu des trajectoires observÃ©es par lâ€™International Renewable Energy Agency et BloombergNEF, le scÃ©nario inverse paraÃ®t au contraire plus probable.

EncadrÃ©

Les courbes de coÃ»ts finissent toujours par dÃ©cider

Lâ€™histoire Ã©nergÃ©tique rÃ©cente montre une constante : ce sont les courbes de coÃ»ts qui finissent toujours par dÃ©cider et Ã ce jeu-lÃ , solaire et batteries, combinÃ©s Ã lâ€™Ã©olien domineront le marchÃ©. Freiner lâ€™Ã©olien en France nâ€™y changera rien : dans un rÃ©seau europÃ©en ouvert, lâ€™Ã©lectricitÃ© de nos voisins fixera le prix et rendra caduque tous les plans non compÃ©titifs Ã lâ€™horizon 2035. Dâ€™ici lÃ , notre rÃ´le sera dâ€™exploiter intelligemment les objectifs de la PPE, et nous avons la possibilitÃ© dâ€™installer 30 ou 40 GWdc de solaire dâ€™ici 2030, en changeant de paradigme, et en exploitant les possibilitÃ©s infinies du duo solaire et batteries.