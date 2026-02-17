EnR : une Ã©tude inÃ©dite rÃ©vÃ¨le plus de 2,1 milliards dâ€™euros de retombÃ©es fiscales pour les collectivitÃ©s en 2024

Ã€ lâ€™approche des Ã©lections municipales, le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) dÃ©voile une Ã©tudeÂ inÃ©dite rÃ©alisÃ©e par Colombus Consulting, dÃ©diÃ©e aux retombÃ©es fiscales des Ã©nergies renouvelables (EnR)Â dans les territoires. Alors que leur contribution Ã la dÃ©carbonation est bien identifiÃ©e, leur impactÂ Ã©conomique et fiscal local restait jusquâ€™ici insuffisamment quantifiÃ©. Une Ã©tude dÃ©taillÃ©e qui met en exergue une contribution fiscale significativeÂ !



Lâ€™Ã©tude de Colombus Consulting mesure, pour la premiÃ¨re fois Ã cette Ã©chelle (commune, EPCI, dÃ©partement, rÃ©gion), lâ€™ensemble desÂ retombÃ©es fiscales gÃ©nÃ©rÃ©es par les diffÃ©rentes filiÃ¨res en France continentale.

Des recettes qui profitent dâ€™abord au bloc communal

En 2024, les EnR ont gÃ©nÃ©rÃ© 2,172 milliards dâ€™euros de recettes fiscales locales, rÃ©parties entre 1,27 milliard â‚¬ issus de la fiscalitÃ© directe (IFER, taxes fonciÃ¨res, CFE, redevances spÃ©cifiques…), 443 millions â‚¬ provenant de la fiscalitÃ© des entreprises de la chaÃ®ne de valeur (emplois, bases fonciÃ¨res, contribution Ã©conomique locale) et enfin 462 millions â‚¬ de fiscalitÃ© indirecte, essentiellement liÃ©e Ã la gÃ©nÃ©ration dâ€™une part de TVA ensuite reversÃ©e aux collectivitÃ©s, gÃ©nÃ©rÃ©e par lâ€™installation et Ã la maintenance des Ã©quipements. 77 % des recettes sont perÃ§ues directement par les communes et intercommunalitÃ©s. Cette part grimpe Ã 91 % pourÂ la seule fiscalitÃ© directe. Dans un contexte de pression sur les budgets locaux, les renouvelables constituentÂ aujourdâ€™hui lâ€™un des rares leviers fiscaux â€“ notamment dans les communes les plus rurales – pour augmenter les recettes locales et mener des projets.



Des recettes Ã la main des Ã©lus : territorialisÃ©es, dynamiques et prÃ©visibles

Lâ€™Ã©tude met en lumiÃ¨re trois caractÃ©ristiques bÃ©nÃ©fiques pour les Ã©lus locaux. Les recettes sont territorialisÃ©es, 80 % dâ€™entre elles reposent sur la prÃ©sence dâ€™actifs physiques implantÃ©s localement. Elles sont Ã©galement dynamiques et progressent proportionnellement au dÃ©veloppement des filiÃ¨res. Dernier point et non des moindres, 99 % des recettes sont prÃ©visibles et sont perÃ§ues annuellement sur toute la durÃ©e de vie des installations.

Un soutien dÃ©cisif pour les territoires ruraux



Les EnR jouent un rÃ´le structurant dans les zones rurales. 85 % des communes accueillant au moins un parc Ã©olien comptent moins de 2 000 habitants. Pour les communes de moins de 500 personnes qui disposent dâ€™au moins un parc, les recettes EnR reprÃ©sentent prÃ¨s dâ€™un quart des recettes fiscales totales. La fiscalitÃ© des EnR est indÃ©pendante de la dÃ©mographie et repose avant tout sur le foncier offrant une vÃ©ritable opportunitÃ© de dÃ©veloppement pour les territoires Ã faible densitÃ©.

Une forte diversitÃ© sectorielle avec des contributions variables

Lâ€™Ã©tude montre aussi que toutes les filiÃ¨res contribuent, avec des rendements fiscaux diffÃ©rents. En effet, chaque actif deÂ production Ã©tant spÃ©cifique, la rÃ©partition gÃ©ographique des actifs sur le territoire permet une diffusion large etÂ Ã©quilibrÃ©e des retombÃ©es fiscales locales. Â« La transition Ã©nergÃ©tique se construit dans chaque commune, avec les acteurs locaux. Face Ã la dÃ©pendance persistanteÂ aux Ã©nergies fossiles, Ã lâ€™urgence climatique et Ã la nÃ©cessitÃ© de renforcer notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, chaque territoireÂ dÃ©tient une part de la solution. Les Ã©nergies renouvelables sont une chance. Elles crÃ©ent des emplois, dynamisent lâ€™Ã©conomieÂ locale, valorisent nos ressources naturelles et renforcent lâ€™autonomie de nos communes. Jâ€™invite les Ã©lus locaux Ã faire desÂ Ã©nergies renouvelables un vÃ©ritable projet de territoire Â» conclut Jules Nyssen, PrÃ©sident du SER.

EncadrÃ©s

Des exemples concrets pour illustrer lâ€™impact

Un parc Ã©olien composÃ© de quatre Ã©oliennes de 2,5 MW chacune gÃ©nÃ¨re 77 000 â‚¬ pour le bloc communal, soit lâ€™Ã©quivalent de la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique dâ€™une Ã©cole primaire en moins de sept ans.

Un parc solaire au sol de 2 MW gÃ©nÃ¨re 7 000 â‚¬ pour le bloc communal, soit la construction dâ€™un terrain de basket en six ans.

Un mÃ©thaniseur (de 30 GWh/an) gÃ©nÃ¨re 95 000 â‚¬ par an, soit lâ€™Ã©quivalent du budget annuel dâ€™une cantine de 100 Ã©lÃ¨ves.

La filiÃ¨re bois domestique gÃ©nÃ¨re 128 millions dâ€™euros de retombÃ©es fiscales issues des entreprises de la chaÃ®ne de valeur, ainsi que 83,7 millions dâ€™euros de TVA.

Une centrale hydroÃ©lectrique de 4,5 MW gÃ©nÃ¨re 53 000 â‚¬ pour le bloc communal, soit la construction d’une maison de santÃ© de 400 m2 en 15 ans.

Un nouvel outil Ã disposition : lâ€™Atlas fiscal des EnR

Le SER met en ligne un Atlas fiscal interactif des EnR, accessible depuis le site www.enr.fr, permettant de visualiserÂ filiÃ¨re par filiÃ¨re et pour chaque niveau de collectivitÃ© locale, les retombÃ©es fiscales gÃ©nÃ©rÃ©es par les EnR.