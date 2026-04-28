Tenergie et SMA France : oÃ¹ comment faire du neuf avec du vieux !

Tenergie et SMA Solar Technology AG modernisent la centrale solaire de Valence-sur-BaÃ¯se. Un projet de rÃ©trofit au service de la performance et de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aiseÂ !

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Tenergie, dÃ©veloppeur et producteur franÃ§ais dâ€™Ã©nergies renouvelables basÃ© Ã Fuveau (Bouches-du-RhÃ´ne) et SMA France, filiale de SMA Solar Technology AG Niestetal (Allemagne), spÃ©cialiste de la conception et de la fabrication dâ€™onduleurs de haute technologie pour centrales photovoltaÃ¯ques, systÃ¨mes hybrides et solutions de stockage (BESS), annoncent la rÃ©ussite dâ€™une opÃ©ration majeure de rÃ©trofit sur la centrale photovoltaÃ¯que de Valence-sur-BaÃ¯se (Gers). Ce renouvellement intÃ©gral des onduleurs illustre une ambition partagÃ©e des deux partenaires : prolonger la durÃ©e de vie des installations existantes tout en augmentant significativement leur performance.

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Un enjeu stratÃ©gique commun : optimiser les centrales existantes

Mise en service en 2010, la centrale de Valence-sur-BaÃ¯se, dâ€™une puissance de 8,8 MW avec plus de 40 000 panneaux photovoltaÃ¯ques, fait partie des premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations de parcs solaires en France. AprÃ¨s plus de 15 ans dâ€™exploitation, lâ€™installation entrait dans une phase oÃ¹ le vieillissement des Ã©quipements pouvait impacter sa performance et sa disponibilitÃ©. Face Ã cet enjeu, Tenergie et SMA France ont uni leurs expertises dans un objectif commun : optimiser les performances et maximiser la production dâ€™Ã©nergie renouvelable de cet actif existant, tout en limitant les impacts techniques, Ã©conomiques et environnementaux. Â« Le rÃ©trofit de la centrale de Valence-sur-BaÃ¯se illustre parfaitement notre engagement : prolonger la durÃ©e de vie de nos actifs tout en amÃ©liorant leur performance Â» indique David Danger, Responsable du service Retrofit chez Tenergie Â« Aux cÃ´tÃ©s de SMA, nous dÃ©montrons quâ€™il est possible dâ€™allier innovation technologique et optimisation durable des installations existantes. Â»

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Lâ€™onduleur, composant clÃ© de la performance

Tenergie, en collaboration avec SMA Solar, a engagÃ© dans ce but en 2025 un grand programme de modernisation : le remplacement des 96 onduleurs dâ€™origine. Avec le temps, les onduleurs deviennent moins performants et plus difficiles Ã maintenir (difficultÃ©s croissantes dâ€™approvisionnement en piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es), impactant directement la production dâ€™Ã©nergie renouvelable.

Le rÃ©trofit permet ainsi de restaurer le plein potentiel de lâ€™installation, tout en intÃ©grant des technologies de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration. Â« Le rÃ©trofit de cette centrale, une premiÃ¨re pour SMA France, menÃ© avec succÃ¨s dans les dÃ©lais impartis, renforce la relation entre nos deux entreprises, unies par une vision commune dans laquelle lâ€™Ã©nergie solaire constitue un pilier essentiel de la transition Ã©nergÃ©tique Â» indique Arnaud Carrier, IngÃ©nieur commercial Ã la division Large Scale, SMA France

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Un rÃ©trofit optimisÃ©, rapide et maÃ®trisÃ©

Le projet, lancÃ© en septembre 2025, a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en moins de quatre mois. Afin de prÃ©server lâ€™architecture existante de la centrale et de limiter lâ€™impact sur la production, Tenergie a fait le choix de remplacer les Ã©quipements en place par des onduleurs Sunny Highpower PEAK3 de SMA. Cette approche a permis de maintenir lâ€™architecture en courant continu, de simplifier considÃ©rablement les opÃ©rations, dâ€™Ã©viter des travaux lourds de voiries et rÃ©seaux divers (VRD), de rÃ©duire significativement les dÃ©lais et les coÃ»ts, tout en limitant lâ€™impact sur la production. Elle dÃ©montre quâ€™un rÃ©trofit bien conÃ§u peut Ãªtre Ã la fois rapide, efficace et Ã©conomiquement pertinent.

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Une technologie Â« Made in Europe Â» de pointe

Lâ€™onduleur Sunny Highpower PEAK3 est une solution de conversion de puissance particuliÃ¨rement adaptÃ©e aux contraintes de la centrale de Valence-sur-BaÃ¯se. ConÃ§u pour une durÃ©e de vie supÃ©rieure Ã 25 ans et affichant un rendement de conversion supÃ©rieur Ã 99 %, cet onduleur est issu des activitÃ©s de recherche et dÃ©veloppement de SMA Solar Technology AG. Il est entiÃ¨rement fabriquÃ© sur le site de SMA Solar Technology AG Ã Niestetal, prÃ¨s de Kassel en Allemagne, illustrant le savoir-faire industriel europÃ©en du groupe. Â« Chez SMA Solar, le Made in Europe est une rÃ©alitÃ© Ã la fois industrielle et stratÃ©gique. Nos onduleurs sont intÃ©gralement conÃ§us, dÃ©veloppÃ©s, testÃ©s et fabriquÃ©s sur notre site de Kassel-Niestetal, en Allemagne. Depuis plus de 40 ans, nous maÃ®trisons lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur, de lâ€™Ã©lectronique de puissance Ã lâ€™ingÃ©nierie logicielle, en passant par la R&D, lâ€™innovation et le contrÃ´le qualitÃ© Â», poursuit Arnaud Carrier. Dans le contexte gÃ©opolitique actuel, ce positionnement revÃªt Ã©galement une dimension stratÃ©gique : sÃ©curisation des approvisionnements, maÃ®trise technologique europÃ©enne et renforcement de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise.

Des gains significatifs de performance

Lâ€™opÃ©ration de renouvellement des onduleurs a permis dâ€™augmenter la disponibilitÃ© de la centrale â€“ rapport entre temps de fonctionnement effectif de lâ€™installation et temps total durant lequel la production est possible (indicateur clÃ© de la fiabilitÃ© et de la performance dâ€™un site) â€“ de plus de 5 %. Ã€ cela sâ€™ajoute un gain de production estimÃ© Ã 600 MWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 123 foyers (environ 270 habitants) et 143 tonnes supplÃ©mentaires dâ€™Ã©missions de COâ‚‚ Ã©vitÃ©es. En modernisant des Ã©quipements devenus obsolÃ¨tes, cette opÃ©ration de rÃ©trofit a ainsi permis de maximiser la production dâ€™Ã©nergie renouvelable tout en limitant lâ€™impact environnemental.