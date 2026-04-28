LONGi atteint deux records mondiaux d’efficacitÃ© : 28,13 % pour les cellules HIBC et 26,4 % pour les modules

LONGi a annoncÃ© deux records d’efficacitÃ© pour sa technologie Hybrid Interdigitated-Back-Contact (HIBC). L’Institut de recherche sur l’Ã©nergie solaire Hamelin (ISFH) en Allemagne a certifiÃ© un rendement des cellules solaires de 28,13 %. De plus, des modules basÃ©s sur des cellules HIBC ont Ã©tÃ© certifiÃ©s par le National Laboratory of the Rockies (NLR) aux Ã‰tats-Unis avec une efficacitÃ© de 26,4 %. Une certitude, les dÃ©veloppements techniques en passivation et cristallisation amÃ©liorent l’efficacitÃ© des cellules HIBCÂ !

Les cellules HIBC ont Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©es par l’Institut central de R&D de LONGi. L’Ã©quipe de dÃ©veloppement a mis en Å“uvre des technologies principales, notamment la passivation de bord patterned in situ (iPET) et la modification par cristallisation induite par laser (LIC). GrÃ¢ce Ã l’optimisation de la conception structurelle, du choix des matÃ©riaux et des processus de fabrication, l’Ã©quipe s’est concentrÃ©e sur l’amÃ©lioration des performances optiques, de la qualitÃ© de la passivation des interfaces et de l’efficacitÃ© du transport de charge. Ces dÃ©veloppements techniques visent Ã offrir une voie pour le dÃ©ploiement commercial de cellules en silicium cristallin Ã haute efficacitÃ©.

Les modules de la sÃ©rie LONGi EcoLife atteignent une efficacitÃ© de production de masse de 25 % dans les classements mondiaux

Alors que les rÃ©fÃ©rences en laboratoire continuent d’augmenter, la technologie a dÃ©jÃ atteint des niveaux de performance significatifs dans des applications commerciales. En avril 2026, le mÃ©dia mondial TaiyangNews a publiÃ© son classement des efficacitÃ©s des modules commercialisÃ©s. Les modules de la sÃ©rie LONGi EcoLife, qui utilisent la technologie HIBC, ont obtenu la premiÃ¨re place avec une efficacitÃ© de production de masse de 25 %. Ce rÃ©sultat reprÃ©sente la transition rÃ©ussie de la technologie HIBC de la phase de recherche vers une utilisation commerciale Ã grande Ã©chelle.

EncadrÃ©

LONGi se concentre sur l’application industrielle des gains d’efficacitÃ© en laboratoire

L’entreprise accorde la prioritÃ© Ã la traduction de la recherche en laboratoire en production industrielle Ã grande Ã©chelle. En accÃ©lÃ©rant la transition des rÃ©alisations en recherche vers une production Ã fort volume, LONGi vise Ã offrir des produits solaires plus compÃ©titifs pour le marchÃ© mondial. L’accent reste mis sur le dÃ©veloppement technologique indÃ©pendant pour rÃ©pondre aux exigences de la transition Ã©nergÃ©tique internationale et du dÃ©veloppement de systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques durables.