EDITO / Le solaire dÃ©range toujours autant, Ã  lâ€™autoconsommation collective dâ€™en payer les frais

Si nous avions besoin dâ€™une preuve que lâ€™Ã©nergie solaire nâ€™est pas encore complÃ¨tement en odeur de saintetÃ© dans les plus hautes sphÃ¨res de lâ€™Etat, le rejet, la semaine derniÃ¨re, de lâ€™amendement portÃ© par Enerplan sur lâ€™arrÃªtÃ© modifiant le fonctionnement des rÃ¨gles de rÃ©partition de lâ€™Ã©nergie au sein dâ€™une opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective, ne laisse plus de place au doute.

La trajectoire du solaire photovoltaÃ¯que en France ne sera jamais un long fleuve tranquille. En France lâ€™autoconsommation collective a le vent en poupe avec prÃ¨s de deux milles opÃ©rations Ã la fin du premier trimestre 2026, un record en Europe, et une augmentation de plus de 120% en un an. Lâ€™ACC, câ€™est le solaire en libertÃ©, celui de la solidaritÃ© entre voisins. Câ€™est le solaire sans limite, de quartiers en quartiers, de zones commerciales en zones commerciales, de villages en villages. Un fantastique dispositif de rÃ©appropriation de lâ€™Ã©nergie par les territoires et de dÃ©mocratie locale Ã vocation sociale. Certains voudraient-ils entraver cette facilitÃ© dâ€™usageÂ ?

En tous les cas, lâ€™autoconsommation collective a connu un coup de semonce en cette mi-avril. Le Conseil supÃ©rieur de lâ€™Ã©nergie a examinÃ© le 16 avril dernier un texte visant Ã rÃ©former le fonctionnement de la rÃ©partition dâ€™une boucle en ACC, qui permet dâ€™arbitrer aprÃ¨s coup le dispositif en fonction de qui a rÃ©ellement consommÃ© quoi pour coller Ã la rÃ©alitÃ©. Lâ€™idÃ©e Ã©tant de rÃ©partir Ã©quitablement une production variableÂ !

InspirÃ© par la Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã©nergie et du climat (DGEC), ce dÃ©cret rÃ©glementaire dirimant veut en finir, avec effet rÃ©troactif, avec cette flexibilitÃ©. Il impose mÃªme de figer Ã lâ€™avance les clÃ©s de rÃ©partition, jusquâ€™Ã J-2, en maximisant le taux dâ€™autoconsommation. La rÃ¨gle nâ€™est plus la mÃªme, la souplesse nâ€™est plus de rigueur, lâ€™immobilitÃ© hiÃ©ratique fera foi via des consommations et des productions fixÃ©es sans tenir compte des alÃ©as du rÃ©seau ou de la mÃ©tÃ©o. Et encore une remise en cause dâ€™un dispositif qui commenÃ§ait Ã faire ses preuvesÂ ! La politique du stop and goâ€¦

De quoi Ã peur la DGECÂ ? Officiellement, elle pointerait desÂ Â«Â arbitrages opportunistesÂ Â» avec des professionnels susceptibles dâ€™optimiserÂ a posterioriÂ la rÃ©partition en fonction des prix du marchÃ©. A la margeÂ ! Le syndicat Enerplan a rÃ©agi en dÃ©posant plusieurs amendements sur le texte. Lâ€™un, Ã©voquÃ© plus haut, prÃ©conise la crÃ©ation dâ€™un bandeau, dÃ©fini chaque mois, qui rÃ©serverait un certain pourcentage de la production totale de la centrale solaire Ã la boucle en ACC. Le pourcentage restant serait allouÃ© Ã lâ€™agrÃ©gateur ou Ã lâ€™acheteur obligÃ©. ProblÃ¨me, la DGEC Ã©voque pourquoi pas la possibilitÃ© dâ€™un bandeau, mais un bandeau figÃ© pour des durÃ©es de plusieurs annÃ©es, ce qui rend impossible lâ€™incrÃ©mentation de nouveaux consommateurs dans la boucle au fil du temps. L Et devinez ce qui arrivaÂ ? Lâ€™amendent dâ€™Enerplan a fait chou blanc auprÃ¨s du CSE.

Et lâ€™histoire du dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire en France de connaÃ®tre ainsi un nouvel avatar. La DGEC et le CSE ont donc dÃ©cidÃ© de supprimer la libertÃ© dâ€™allouer en toute souplesse la production dâ€™Ã©nergie solaire aux autoconsommateurs. Le modÃ¨le de lâ€™ACC est ainsi remis en cause Ã©branlant Ã nouveau la confiance des investisseurs, autant sur la viabilitÃ© Ã©conomique des projets que sur le dispositif de gouvernance. Lâ€™actualitÃ© du solaire de ces derniÃ¨res annÃ©es confine Ã une Ã©trange tautologie. A chaque avancÃ©e du solaire, une mesure pour contraindre et ralentir son dÃ©veloppement. Comme une rengaine, une litanie dÃ©sespÃ©rante. Au nom du fait que le solaire serait une Ã©nergie intermittente et nuisible dont il faudrait contrÃ´ler lâ€™essor. Une Ã©nergie qui dÃ©range comme la vÃ©ritÃ© dâ€™Al GoreÂ ! Et aujourdâ€™hui câ€™est lâ€™ACC qui est en grand danger. Que pourrait-il se passer avant la publication de lâ€™arrÃªtÃ©Â ? La relance des discussions, la rÃ©ouverture dâ€™un dialogue entre les professionnels de la filiÃ¨re et le gouvernementâ€¦Â Dâ€™aucuns font dÃ©jÃ part de leur rÃ©signation. Â« Quand il nâ€™y a pas dâ€™espoir, il faut inventer lâ€™espoirÂ Â» Ã©crivait Albert Camus.