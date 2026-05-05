Tenergie et plusieurs caisses régionales du Crédit Agricole s’associent pour une « CATENER » d’EnR au fil des territoires

Tenergie, développeur et producteur français d’énergies renouvelables et un groupement de huit Caisses régionales du Crédit Agricole annoncent la création de « CATENER », une plateforme d’investissement commun dédié à l’exploitation d’actifs photovoltaïques et éoliens en France. Ce nouveau véhicule s’inscrit dans une volonté partagée de structurer un partenariat stratégique de long terme pour le développement des énergies renouvelables au cœur des territoires. Une plateforme d’investissement pour accélérer le processus !

Les Caisses régionales Pyrénées-Gascogne et Aquitaine, via leurs structures CAPGEN et CAAPE, et Tenergie ont uni leurs expertises autour d’une ambition commune : accélérer le développement des énergies renouvelables dans leurs territoires. Cette collaboration s’est traduite par la création de CATENER, une plateforme d’investissement inscrite dans une logique de partenariat stratégique de long terme et dédiée à la gestion et l’exploitation de centrales photovoltaïques et éoliennes. En avril 2026, une nouvelle étape a été franchie avec l’entrée au sein du véhicule de six Caisses régionales supplémentaires : Provence Côte d’Azur, Languedoc (via CALEN), Toulouse (via Toulouse 31 Energie), Morbihan (via Morbihan Transitions), Charente-Maritime Deux-Sèvres (via CMDS Expansion) et Charente Périgord (via Charente Périgord PEV).

Un premier portefeuille de 75 MW pour lancer la plateforme

CATENER s’appuie dès sa création sur l’acquisition auprès de Tenergie de 49% d’un premier portefeuille de 75 MW d’actifs éoliens et photovoltaïques en exploitation, situés dans les départements des Deux-Sèvres, des Landes, de Charente-Maritime, de la Somme et du Var. Ces actifs constituent une base solide pour le véhicule, qui a vocation à être progressivement enrichi par de nouvelles opérations. En effet, cela marque le lancement d’un partenariat stratégique de long terme, structuré pour être réplicable, destiné à accompagner l’accélération du développement du portefeuille de projets du Groupe. « CATENER incarne pleinement notre modèle : développer des actifs performants et les gérer aux côtés de partenaires engagés dans les territoires. Ce partenariat avec les Caisses régionales du Crédit Agricole renforce notre capacité à investir durablement et à accélérer la transition énergétique à grande échelle » précise François Trabucco, Directeur Général de Tenergie.

Un modèle fondé sur l’ancrage territorial

Au-delà de l’opération financière, ce partenariat illustre une logique territoriale forte, avec un alignement renforcé entre l’actionnariat du véhicule d’investissement et les territoires d’implantation des actifs. Cette structuration permet de mobiliser l’épargne et les capacités d’investissement régionales au service du développement des énergies renouvelables, tout en favorisant une gouvernance de proximité. L’opération a été pilotée de concert par les Caisses Régionales de Pyrénées Gascogne et d’Aquitaine, acteurs pionniers et engagés du financement des énergies renouvelables, déjà unies au sein d’une coopération visant le développement commun de projets photovoltaïques sur leurs territoires. « Avec CATENER, le Crédit Agricole confirme son engagement fort en faveur du développement de projets d’énergies renouvelables ancrés dans les territoires. Ce véhicule d’investissement illustre notre volonté de mobiliser des moyens financiers significatifs et responsables pour accompagner durablement les acteurs locaux comme Tenergie et accélérer la transition énergétique, au service d’un développement économique et environnemental équilibré » indique Mathieu Goddefroy, représentant de CAAPE, le DG de CATENER.

« Ce partenariat avec Tenergie illustre notre capacité à mobiliser des solutions financières locales importantes »

Grâce à l’implantation de Tenergie sur l’ensemble du territoire national, cette opération d’envergure a permis de mobiliser 8 Caisses Régionales du Crédit Agricole. Elle illustre également la capacité de Tenergie et du Crédit Agricole à fédérer des partenaires multiples autour d’une vision commune et de valeurs partagées au service de la transition énergétique des territoires. « Avec CATENER, nous accélérons encore notre accompagnement de la transition énergétique des territoires au profit de leur attractivité et au bénéfice de leurs habitants. Ce partenariat avec Tenergie illustre notre capacité à mobiliser des solutions financières locales importantes et à jouer un rôle concret de tiers de confiance sur ces projets stratégiques pour nos territoires » conclut Jean-Paul Mestrot, Directeur Général de CAPGEN, le Président de CATENER.

Les conseils et investisseurs

Conseils de TF13 – TENERGIE sur cette opération :

Conseil juridique : Orrick

Auditeur modèle : KPMG

Auditeur technique photovoltaïque : RINA, KiloWattsol, 3 E

Auditeur technique éolien : Evergy, 8p2

Conseils des investisseurs sur cette opération :

Conseil juridique : Elige Avocats

Conseil fiscal : Jeantet

Auditeur modèle : ALAÏA Advisory

Investisseurs au sein du groupe Crédit Agricole :