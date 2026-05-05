LONGi Ã©tablit deux records mondiaux dâ€™efficacitÃ© : 28,13 % pour les cellules HIBC et 26,4 % pour les modules

LONGi annonce deux nouveaux records dâ€™efficacitÃ© pour sa technologie Hybrid Interdigitated-Back-Contact (HIBC).Â Lâ€™Institut de Recherche sur lâ€™Ã‰nergie Solaire dâ€™Hamelin (ISFH), en Allemagne, a certifiÃ© un rendement de cellule solaire de 28,13 %. Par ailleurs, des modules basÃ©s sur des cellules HIBC ont Ã©tÃ© certifiÃ©s par le National Laboratory of the Rockies (NLR)Â aux Ã‰tats-Unis avec une efficacitÃ© de 26,4 %.

Des avancÃ©es techniques en passivation et cristallisation amÃ©liorent lâ€™efficacitÃ© des cellules HIBC

Les cellules HIBC ont Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©es par lâ€™Institut Central de R&D de LONGi. Lâ€™Ã©quipe de dÃ©veloppement a mis en Å“uvre des technologies clÃ©s telles que lâ€™In-situ Patterned Edge Passivation (iPET)Â et la modification par Laser-Induced Crystallization (LIC).

GrÃ¢ce Ã lâ€™optimisation du design structurel, du choix des matÃ©riaux et des procÃ©dÃ©s de fabrication, lâ€™Ã©quipe sâ€™est concentrÃ©e sur lâ€™amÃ©lioration des performances optiques, de la qualitÃ© de passivation des interfaces et de lâ€™efficacitÃ© du transport de charges.

Ces avancÃ©es visent Ã ouvrir la voie Ã un dÃ©ploiement commercial de cellules au silicium cristallin Ã haut rendement.

Les modules LONGi de la sÃ©rie EcoLife atteignent 25 % dâ€™efficacitÃ© en production de masse

Alors que les performances de laboratoire continuent de progresser, la technologie a dÃ©jÃ dÃ©montrÃ© des rÃ©sultats significatifs en conditions commerciales.Â En avril 2026, le mÃ©dia international TaiyangNewsÂ a publiÃ© son classement des modules commercialisÃ©s les plus performants. Les modules LONGi EcoLife, qui intÃ¨grent la technologie HIBC, ont obtenu la premiÃ¨re place avec une efficacitÃ© en production de masse de 25 %.Â Ce rÃ©sultat marque la transition rÃ©ussie de la technologie HIBC du stade de recherche vers une utilisation commerciale Ã grande Ã©chelle.

EncadrÃ©

LONGi conserve le statut AAA dans le classement de la banquilitÃ© de PV ModuleTech au premier trimestre 2026

LONGi a conservÃ© sa note de bancabilitÃ© AAA dans la publication du rapport de bancabilitÃ© PV ModuleTech Bankability Ratings au premier trimestre 2026. Cette rÃ©ussite marque le 25Ã¨me trimestre consÃ©cutif oÃ¹ l’entreprise occupe le plus haut rang possible dans le classement, une position qu’elle occupe de maniÃ¨re constante depuis 2020. Ce classement souligne l’ampleur manufacturiÃ¨re soutenue de l’entreprise et sa transition vers un portefeuille technologique diffÃ©renciÃ©.Â La technologie de contact arriÃ¨re soutient la performance, la prÃ©visibilitÃ© et la valeur des actifs. Elle joue un rÃ´le croissant dans la diffÃ©renciation des actifs photovoltaÃ¯ques au niveau du systÃ¨me. L’accent mis par LONGi sur l’architecture de cellules HPBC 2.0 reflÃ¨te une Ã©volution vers des conceptions qui rÃ©duisent les pertes de shading frontal et permettent une production d’Ã©nergie plus stable dans des conditions rÃ©elles de fonctionnement. Pour les promoteurs de projets et les investisseurs, cela contribue Ã de meilleures prÃ©visions de rendement et Ã une plus grande confiance dans les hypothÃ¨ses de performance Ã long terme, qui sont au cÅ“ur des Ã©valuations de la bancabilitÃ©.