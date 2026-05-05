Dhooing : libÃ©rer lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, une idÃ©e dont lâ€™heure est venue â€¦ et contre laquelle on ne peut rien

Mettre en action concrÃ¨tement la transition grÃ¢ce Ã une Ã©nergie zÃ©ro carbone, 100 % locale et fiÃ¨re de lâ€™Ãªtre, câ€™est ce que Dhooing appelle Â« faire la good Ã©nergie Â». PremiÃ¨re phase de son plan stratÃ©giqueÂ !

Ils sont six, six gars dans le vent des renouvelabes de proximitÃ©. Leurs nomsÂ : Jean-Marc Fabius, Jean-Michel Villiot, Olivier Degos, Thomas Fargeaudoux, Sylvain Mouche et JÃ©rÃ´me Bourgeois. A eux six, ils cumulent des dizaines dâ€™annÃ©es dâ€™expÃ©riences dans le dÃ©veloppement de projets de territoire et de transition, en France et Ã lâ€™Ã©tranger. Â Le cinq mai 2026, ils ont annoncÃ© le lancement de la sociÃ©tÃ© Dhooing basÃ©e Ã Bordeaux, crÃ©Ã©e pour Â« libÃ©rer radicalement toute la chaÃ®ne de valeur de lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, de la production Ã sa consommation en passant par sa propriÃ©tÃ©. Â»

Â« Lâ€™Ã©lectron nâ€™est plus une finalitÃ©. Sa vraie valeur ajoutÃ©e est son utilitÃ© Â»

Une idÃ©e dont lâ€™heure est venue, soulignent les 6 associÃ©s, unis autour dâ€™une mÃªme conviction : Â« lâ€™Ã©lectron nâ€™est plus une finalitÃ©. Sa vraie valeur ajoutÃ©e est son utilitÃ©. Â» Et dâ€™une ambition : dÃ©livrer lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e des complexitÃ©s et fluctuations du marchÃ© pour fournir au consommateur final un Ã©lectron Ã prix maÃ®trisÃ©, compÃ©titif et garanti sur la durÃ©e. Pour les fondateurs de Dhooing, passÃ©s par des structures telles que Amarenco Group, ArcelorMittal Exosun, Caisse des DÃ©pÃ´ts, EDF EnR, Engie, GLHD, Sunpower-Tenesol ou encore Veolia Environnement, le modÃ¨le de dÃ©veloppement consistant Ã crÃ©er de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte dans le seul but de lâ€™injecter sur le rÃ©seau nâ€™est plus en phase avec les aspirations de la sociÃ©tÃ©. ConsidÃ©rant que tout le monde, professionnel comme particulier, a le droit aujourdâ€™hui dâ€™accÃ©der directement Ã lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e dont il a besoin, Dhooing propose de penser lâ€™Ã©lectron comme une ressource disponible Ã la demande de chaque acteur des territoires : industriel, collectivitÃ©, entreprise, Ã©tablissement public, exploitant agricole, commerÃ§ant, artisan, citoyen… Lâ€™objectif est de faire en sorte que les projets de transition Ã©nergÃ©tique ne soient plus vÃ©cus comme des contraintes par les territoires mais dÃ©finis sur mesure par et pour chacun de leurs acteurs fonction des besoins : maÃ®triser son empreinte carbone, se protÃ©ger des fluctuations du marchÃ©, se doter de capacitÃ©s de stockage, produire de la chaleur, des gaz vertsâ€¦ Chaque solution personnalisÃ©e de dÃ©carbonation peut ainsi sâ€™Ã©tudier sous lâ€™angle de lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral et des bÃ©nÃ©fices induits comme lâ€™autoconsommation collective.

Â« Lâ€™Ã®lot de dÃ©carbonation Â»

Avec lâ€™ambition dâ€™accÃ©lÃ©rer une transition inclusive, Dhooing privilÃ©gie un faire ensemble par la concertation ainsi que des stratÃ©gies de codÃ©veloppement sâ€™appuyant sur un Ã©cosystÃ¨me circulaire dâ€™Ã©nergie verte ouvert Ã lâ€™innovation et Ã la participation : Â« lâ€™Ã®lot de dÃ©carbonation Â». Le concept fait Ã©cho au nom Dhooing inspirÃ© du mot Â« dhoo Â» qui signifie Â« Ã®le Â» aux Maldives. Pour les habitants de ce pays le plus fragilisÃ© au monde par les Ã©missions de gaz Ã effet de serre, la devise Â« Penser global, agir local Â» les met chaque jour au dÃ©fi de lâ€™accÃ©lÃ©ration. La vision de Â« faire Â» la transition en Â« Ã®lot de dÃ©carbonation Â» sâ€™appuie sur la mise en action de projets alimentÃ©s par une Ã©nergie zÃ©ro carbone, 100 % locale et fiÃ¨re de lâ€™Ãªtre, ce que Dhooing appelle Â« faire la good Ã©nergie Â».

Donner aux acteurs dâ€™un mÃªme territoire les moyens de produire et consommer leur propre Ã©nergie, de sâ€™impliquer dans la propriÃ©tÃ© dâ€™actifs solaires et de gÃ©rer facilement leur consommation avec lâ€™IA, sont des leviers de transformation puissants pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique tout en renforÃ§ant sa dimension sociÃ©tale. Ce modÃ¨le transversal est au cÅ“ur du plan stratÃ©gique de Dhooing dont les prochaines phases de dÃ©veloppement mobilisent une rÃ©flexion active avec plusieurs partenaires techniques et financiers. Il est aussi fondateur de la raison dâ€™Ãªtre de Dhooing : dÃ©mocratiser les bÃ©nÃ©fices de la transition en libÃ©rant radicalement la chaÃ®ne de valeur de lâ€™Ã©nergie.

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EncadrÃ©

Portraits Express des cofondateurs de Dhooing

Jean-Marc Fabius est prÃ©sent dans le secteur des Ã©nergies renouvelables depuis 20 ans, dâ€™abord en tant que fondateur et dirigeant du fabricant de trackers Exosun, puis dÃ©veloppeur de grands projets solaires en Asie et en AmÃ©rique latine. En France, il a dÃ©veloppÃ© un portefeuille de 3 GW de projets agrivoltaÃ¯ques avec la sociÃ©tÃ© GLHD quâ€™il a fondÃ©e en 2018.

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Jean-Michel Villiot Ã©volue depuis une vingtaine dâ€™annÃ©es dans les EnR Ã des postes de management et de direction (SunPower-Tenesol, Groupe CarrÃ©, EDF EnR, Arcelor Mittal Exosun), derniÃ¨rement chez Amarenco Group oÃ¹ il a animÃ© pendant 3 ans le dÃ©partement agrisolaire.

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Olivier Degos a occupÃ© la fonction de Directeur de la Chambre rÃ©gionale dâ€™agriculture de Nouvelle-Aquitaine pendant 5 ans. Lâ€™Ã©nergie transformÃ©e est le dÃ©nominateur durable de son parcours de 30 ans effectuÃ© Ã des postes de management et de direction chez Engie, Ã la RÃ©gion Nouvelle-Aquitaine ou encore Ã la Caisse des DÃ©pÃ´ts et Consignation.

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Thomas Fargeaudoux, ingÃ©nieur en GÃ©nie des systÃ¨mes industriels, est spÃ©cialisÃ© en Ã©nergie et environnement avec plus de 15 ans d’expÃ©rience dans divers types de projets d’Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e en France et Ã l’international (Veolia Environnement, Arcelor Mittal Exosun, GLHD). De 5 Ã 500 MW, la mÃªme rigueur appliquÃ©e au dÃ©veloppement.

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Sylvain Mouche, issu de lâ€™Ã©cole dâ€™ingÃ©nieurs des travaux agricoles de Bordeaux, a gÃ©rÃ© pendant 15 ans les enjeux dâ€™amÃ©nagement et de transition dâ€™une collectivitÃ©, mission complÃ©tÃ©e par 5 annÃ©es en tant que responsable de lâ€™innovation et des projets agricoles du spÃ©cialiste de lâ€™agrivoltaÃ¯sme GLHD.

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JÃ©rÃ´me Bourgeois a plus de 30 ans d’expÃ©rience dans les mÃ©dias et la communication. Il a dÃ©veloppÃ© une expertise particuliÃ¨re en matiÃ¨re de procÃ©dures diversifiÃ©es d’information et de concertation dÃ©ployÃ©es pour les grands comptes de la transition (EDF, GLHD, RTE, SNCF, TISSEO, VERKORâ€¦).