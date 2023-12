Tenergie et Le CrÃ©dit Agricole Alpes Provence crÃ©ent CAAPTEN, un producteur local dâ€™Ã©nergie solaire

Tenergie & Le Crédit Agricole Alpes Provence, deux acteurs majeurs du territoire s’unissent pour créer un producteur local d’énergie solaire. C’est un enjeu d’accélération de la transition énergétique dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes.

Le Crédit Agricole Alpes Provence, et l’acteur majeur du photovoltaïque des territoires, Tenergie (basé à Fuveau) ont décidé d’unir leurs forces en ce mois de décembre 2023 pour accélérer la transition énergétique en créant une co-entreprise de production d’électricité photovoltaïque sur les territoires des Bouches du Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. Leur ambition est forte : développer des centrales pour produire l’équivalent de la consommation d’électricité verte d’une ville de la taille d’Aix-en-Provence d’ici 2030.

Et CAAPTEN, de devenir producteur d’énergie décarbonée

Ils créent une entreprise locale de développement, construction et production d’énergie décarbonée, CAAPTEN, pour :

développer de façon importante le nombre de projets photovoltaïques ;

faciliter l’accès à ces projets aux acteurs industriels et agriculteurs du territoire ;

produire une énergie propre, locale et entretenir les centrales solaires.

L’offre consiste à proposer aux agriculteurs, industriels, entreprises clients du Crédit Agricole Alpes Provence une solution pour développer des projets d’énergie solaire sans avoir à investir. Comment ? En tant que tiers-investisseur, CAAPTEN développe et exploite les projets photovoltaïques sur le foncier des clients qui le souhaitent. Ils disposent en contrepartie d’une rémunération compensatrice (soulte, loyer…) ou du financement pour leur compte d’un projet de rénovation ou d’exploitation (construction d’un hangar, désamiantage…). CAAPTEN, qui sera propriétaire des centrales solaires devient producteur d’énergie décarbonée.

Bâtir une économie régénérative & inclusive

Cette création inédite sur le territoire s’inscrit dans la stratégie du Crédit Agricole Alpes Provence d’aller au-delà de son métier de Banquier Assureur pour contribuer massivement à accélérer la transition énergétique locale. En devenant investisseur dans la construction d’infrastructures d’énergies renouvelables, et en étant le partenaire de confiance de ses clients dans la durée pour les conseiller face à la nécessité de s’équiper et de rénover leurs bâtiments.

« CAAPTEN nous permet de devenir producteur d’électricité décarbonée et de contribuer à bâtir une économie régénérative & inclusive dans laquelle personne n’est mis à l’écart, même s’il n’a pas les moyens de financer un projet d’équipement. C’est notre rôle en tant que banque coopérative qui agit dans l’intérêt de ses clients et de la société, de donner l’impulsion nécessaire pour que notre territoire se transforme, et de trouver les solutions qui permettent à chacun d’agir et dont nous certifions la qualité. Et pour concrétiser cet engagement, nous avons la chance de pouvoir compter sur un acteur majeur français du développement et de la production d’énergies renouvelables, implanté localement ! Notre ambition commune est de produire l’équivalent de la consommation d’électricité verte d’Aix en Provence d’ici 2030. » précise Corinne Vérot, Chief Impact Officer du Crédit Agricole Alpes Provence.

Un bel exemple de synergie entre économie locale et énergie renouvelable !

Pour Tenergie, cette opération a pour objectif de renforcer son action territoriale aux côtés d’un tiers de confiance de premier ordre et de poursuivre son engagement d’accélérer la transition énergétique grâce à la multiplication de projets d’énergies renouvelables. Et François Trabucco, Directeur Général Tenergie de conclure : « Nous nous sommes donnés pour raison d’être : « accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné, durable et solidaire ». Fort de cet engagement, nous nous sommes associés au Crédit Agricole Alpes Provence afin de mettre en mouvement tous les acteurs et démultiplier les projets photovoltaïques dans ces territoires. Ce partenariat avec le Crédit Agricole Alpes Provence accentuera notre connaissance des agriculteurs, des chefs d’entreprise et des industriels des départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes Alpes. Ainsi, nous leur proposerons des solutions adaptées à leurs problématiques tout en générant une énergie propre et locale : un bel exemple de synergie entre économie locale et énergie renouvelable ! »