Urbasolar et BeRT&YOUÂ®, Ã  nouveau partenaires pour rÃ©aliser une seconde centrale photovoltaÃ¯que !

Témoignage d’une collaboration réussie et pérenne, le producteur d’énergie renouvelable Urbasolar et le logisticien BeRT&YOU® ont mis en service l’automne dernier une seconde centrale solaire sur la toiture d’une plateforme logistique.

A St Gilles dans le Gard, dans la ZAC de Mitra, le groupe BeRT&YOU® a choisi de construire une nouvelle plateforme logistique soumise aux autorisations d’exploiter ICPE. Engagé dans le développement durable et conscient des nouveaux enjeux énergétiques, le groupe a fait appel au producteur d’énergie renouvelable Urbasolar pour la réalisation d’une centrale solaire en toiture sur leur bâtiment « PV READY ».

La volonté de produire une énergie décarbonée

Cet ouvrage permet au groupe de valoriser son bâtiment, renforcer sa politique RSE et produire une énergie décarbonée sur le territoire. Mise en service cet automne, cette centrale photovoltaïque développe une puissance de 2,1 MWc et produira chaque année l’équivalent de 2 706 MWh soit la consommation annuelle de 1330 personnes, soit 10% des besoins énergétiques des habitants de St Gilles. Après la réalisation d’un premier projet en toiture de 2,5 MWc sur la plateforme logistique d’Albon, à côté de son nouveau siège social, BeRT&YOU® a choisi de poursuivre sa collaboration avec le groupe Urbasolar, expert photovoltaïque et leader sur les grands bâtiments et ombrières, pour réaliser cette seconde centrale. Une preuve de confiance envers le producteur d’énergie renouvelable qui s’engage à accompagner ses clients à chaque étape des projets afin de réaliser des ouvrages photovoltaïques à haute efficacité énergétique et à faible impact environnemental.

Urbasolar, un partenaire qui s’inscrit dans la durée

« S’adosser à Urbasolar, c’est choisir un partenaire solide, reconnu, capable d’accompagner son client dans sa démarche RSE et dans ses interactions avec les différents intervenants du projet (SDIS, DREAL, communes …) » explique Gilles SENECLOZE, Directeur Général de BeRT&YOU®. « Nous sommes fiers de cette nouvelle réalisation qui s’inscrit dans le cadre d’une relation pérenne et bâtie sur la confiance de BeRT&YOU® dans le savoir-faire d’Urbasolar. Grâce à l’intégration très en amont des préconisations techniques et réglementaires, BeRT&YOU® bénéficie d’un bâtiment logistique totalement PV Ready » précise Agnès TIXIER, Directrice du Département Bâtiments, Ombrières Urbasolar.