Neoen signe un contrat en New South Wales (Australie) et lance la construction de Culcairn Solar Farm (440 MWc)

Neoen a signé un contrat EPC clé-en-main avec une joint-venture de Bouygues Construction Australia et Bouygues Energies & Services, lançant ainsi officiellement la construction de la centrale solaire de Culcairn. Détails!

Située sur les terres du peuple Wiradjuri, dans l’état de New South Wales (NSW), le projet a été développé par Neoen et sa mise en service est attendue au cours de l’année 2026. Le projet comporte la possibilité d’ajouter ultérieurement une batterie de 100 MW. D’une capacité de 440 MWc (350 MW AC), Culcairn Solar Farm sera l’un des plus grands parcs photovoltaïques de NSW et la deuxième plus grande centrale solaire de Neoen au niveau mondial, juste derrière Western Downs Green Power Hub (460 MWc, Queensland) désormais en opération.

Long-Term Energy Services Agreement (LTESA) en complément de futurs PPA

Neoen compte contractualiser la plus grande partie de l’électricité qui sera produite par Culcairn Solar Farm sous la forme de PPA (Power Purchase Agreement). Neoen a également récemment remporté un Long-Term Energy Services Agreement (LTESA) via un appel d’offres lancé par l’AEMO Services dans le cadre du programme de l’Etat de NSW « Electricity Infrastructure Roadmap » conçu pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ce type de contrat (LTESA) permet aux producteurs d’énergie de vendre leur électricité à un prix minimum convenu et vient en complément de futurs PPA.

Le parc solaire produira annuellement l’équivalent de la consommation électrique de plus de 160 000 foyers. Il génèrera également de fortes retombées économiques locales avec notamment la création de plus de 400 emplois durant la phase de construction et sept postes permanents. En tant que propriétaire et exploitant à long terme, Neoen s’engage également auprès des communautés en finançant un programme de soutien aux initiatives locales tout au long de la durée de vie de la centrale solaire, d’une valeur de 10 millions de dollars australiens. Ce programme financera chaque année un fond communautaire Community Benefit Fund et contribuera également au Conseil du Comté de Greater Hume. Par ailleurs, le parc inclura une dimension agrivoltaïque puisque la végétation du parc sera maintenue par des moutons.

Le Français Neoen est le producteur d’énergie renouvelable le plus dynamique d’Australie

Culcairn vient couronner une année où le portefeuille de Neoen en Australie a cru de 25%, atteignant, désormais 3,75 GW en opération ou en construction. Dans l’Etat de New South Wales, la société développe un portefeuille de plusieurs GW de projets de centrales solaires et éoliennes, et de batteries de grande taille, qui contribueront fortement à l’objectif de Neoen de 10 GW de capacité en Australie en 2030. Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Je voudrais remercier les équipes de Neoen, Bouygues et de Transgrid pour leur engagement dans la réalisation de ce projet ainsi que tous les propriétaires fonciers qui nous ont fait confiance. Culcairn est un projet majeur pour Neoen en NSW et en Australie et nous sommes fiers d’avoir remporté ce contrat auprès d’AEMO Services. Avec notre large portefeuille de projets en développement dans nos trois technologies en NSW, nous allons accélérer la transition énergétique de l’Etat et contribuer à son objectif de diviser les émissions de CO2 par deux d’ici 2030. » Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, conclut : « Nous nous réjouissons de démarrer la construction de la centrale solaire de Culcairn, une étape clé pour Neoen. Cela démontre une fois encore que Neoen est le producteur d’énergie renouvelable le plus dynamique d’Australie. Nous sommes heureux de confier la réalisation de ce projet à Bouygues Australie, un partenaire de confiance qui a déjà construit plusieurs projets importants pour Neoen. Plus que jamais, nous sommes fiers de contribuer à l’accélération de la transition énergétique en Australie et dans le reste du monde.»